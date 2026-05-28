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México y Estados Unidos inician primera ronda bilateral para revisar T-MEC

Política Y Economía News

México y Estados Unidos inician primera ronda bilateral para revisar T-MEC
T-MECMéxicoEstados Unidos
📆5/28/2026 9:58 AM
📰LaRazon_mx
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El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, inició la primera ronda bilateral formal con la delegación estadounidense para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se discutirán temas como la industria automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, minerales críticos, seguridad económica y temas laborales.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, inició la primera ronda bilateral formal con la delegación estadounidense para revisar el Tratado entre México , Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ).

Se discutirán temas como la industria automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, minerales críticos, seguridad económica y temas laborales. La reunión se llevará a cabo en varias ocasiones en junio y julio, con la segunda ronda en Washington, D.C. , y la tercera en la Ciudad de México. La delegación estadounidense está compuesta por miembros de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, congresistas y empresarios.

El secretario de Economía destacó que los planteamientos que México pondrá sobre la mesa incluyen el arancel al 50 por ciento en la industria del acero y aluminio, y la competencia de Norteamérica frente a otras regiones del mundo. La USTR dijo que las conversaciones se centrarán en garantizar que el T-MEC beneficie a los agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las pequeñas y medianas empresas.

La segunda ronda incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones de competencia equitativas

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