México y Europa avanzan en torneo de Roma, África y América sufren derrotas

México y Europa avanzan en dobles del torneo de Roma, ganando los primeros partidos. Por su parte, África y América sufrían derrotas. Estados Unidos y Kazajistán es el panorama en damas.
México debutó con victorias en el torneo de dobles del Abierto de Roma con los triunfos de Santiago González y Giuliana Olmos. Santy hizo pareja con Robert Galloway y conquistaron a la dupla de Países Bajos integrada por David Pel y Sander Arends.
El tenista veracruzano, que llevaba casi todo el año haciendo pareja con David Pel, ahora enfrentó a su rival en un encuentro en donde los cuatro jugadores fueron muy efectivos con el saque. Galloway, que hizo dupla con Miguel Ángel Reyes-Varela en un tiempo anterior, se acopló muy bien con Santiago y ahora están ubicados en la segunda ronda.
El otro triunfo tricolor de la jornada, fue en dobles femenil, donde Giuliana Olmos jugó con Irina Khromacheva para vencer por 6-2, 0-6 y 10-4 a Sofía Kenin de Estados Unidos y la rusa Ludmila Samsonova. La mexicana tenía problemas para encontrar una compañera estable, pero lo complicado para ella ha sido encontrarse varias veces en primera o segunda ronda.
Dino Prizmic, verdugo de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma, continuó su buen paso en tierras italianas al derrotar en tercera ronda al francés Ugo Humbert con parciales de 6-1 y 7-5, para avanzar a los Octavos de Final. El joven croata de 20 años de edad, sorprendió al mundo del tenis al eliminar al más experimentado de la competencia, Novak Djokovic, en la segunda ronda.
El tenis latinoamericano sufrió una derrota, ya que el argentino Francisco Cerúrdoló en un gran partido por 7-6 y 6-4 ante Lorenzo Musetti, mientras que Joao Fonseca perdió por 3-6, 6-3 y 7-6 ante Hamad Medjedovic. En damas, ya quedó eliminada la número 1 del mundo Lactia Agudelo, pero la kazaja Elena Rybakina avançó a la tercera ronda al derrotar por 6-4 y 6-3 a la filipina Alexandra Eala
Tennis Mex Roma Alliances Europe Americas Individual Performances
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hoy No Circula applies on Saturday 9th of May 2026 for vehicles with hologram 1, ending plate with odd number -1, 3, 5, 7, and 9- and all holograms 2 in Mexico City and the State of Mexico, from 5:00 to 22:00 hours. Vehicles with foreign plates, those registered outside Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Mexico City, and the State of Mexico are also not allowed to circulate. Exempt from restrictions are...Hoy No Circula, a program in Mexico that restricts the movement of vehicles within a city or region during rush hour, applies in Mexico City and the State of Mexico, starting on Saturday 9th of May 2026. As a measure to reduce pollution and congestion during rush hour, not every vehicle is allowed to circulate under certain conditions. The restrictions are based on the hologram on the plate, the ending of the plate and the type of vehicle....
Read more »
SMN pronostica chubascos y lluvias puntuales en Ciudad de México y Estado de México, con onda de calor en MéxicoThe National Meteorological Service (SMN) predicts sunny and hot weather on Sunday, May 10, with the possibility of thunderstorms and localized rains in the afternoon and evening. The SMN also warns of an impending heat wave in Mexico, with temperatures exceeding 45°C in certain regions.
Read more »
Calidad del aire en Ciudad de México y Estado de México mejora, riesgo moderado a saludThe air quality in Mexico City and the surrounding area of the State of Mexico improves on May 9, 2026, with a moderate risk to public health, without the probability of activating a new Contingency Environmental.
Read more »
Noticias deportivas en español: horarios y resultados de partidos de fútbol en Europa y MéxicoUn JSON con los títulos, descripciones, categorías y temas de las noticias deportivas en español, incluyendo los horarios y resultados de partidos de fútbol en Europa y México.
Read more »