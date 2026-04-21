México y Japón fortalecen lazos estratégicos ante una agenda global de cooperación económica

La presidenta Claudia Sheinbaum resalta la importancia de las empresas japonesas en México y consolida una alianza estratégica con la primera ministra Sanae Takaichi para fomentar el desarrollo y la seguridad económica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , ha destacado recientemente la vital importancia de los vínculos comerciales y diplomáticos que mantiene el país con Japón , subrayando que esta relación estratégica es un pilar fundamental para el desarrollo económico nacional.

Durante una conferencia de prensa matutina, la mandataria informó sobre una productiva conversación sostenida con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en la cual ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de elevar la cooperación bilateral a un nuevo nivel. Sheinbaum puntualizó que actualmente operan en suelo mexicano más de 1.600 empresas de origen nipón, las cuales han sido determinantes en la generación de cerca de 350 mil empleos directos, consolidándose como uno de los motores industriales más significativos en diversos estados de la República. En el marco de este diálogo de alto nivel, se enfatizó la relevancia de México como un socio clave debido a su enorme riqueza en recursos minerales, un factor que resulta estratégico para la seguridad económica de Japón en un contexto global de alta volatilidad. La presidenta Sheinbaum expresó su firme voluntad de trabajar de la mano con las autoridades japonesas para fortalecer la infraestructura logística y atraer nuevas inversiones que permitan una mayor transferencia tecnológica. Por su parte, la primera ministra Takaichi agradeció los gestos de apertura y colaboración del gobierno mexicano, destacando la sólida trayectoria de cooperación que ambos países han construido a lo largo de las décadas como socios globales estratégicos. Se abordaron temas prioritarios como la transición energética y el desarrollo sostenible, áreas donde la experiencia japonesa podría ser fundamental para los proyectos prioritarios que impulsa el gobierno mexicano. Por otro lado, la agenda pública también estuvo marcada por otros eventos de relevancia internacional y local. Se monitorea de cerca la estabilidad en las rutas comerciales marítimas, especialmente en zonas críticas de Oriente Medio, donde el transporte de mercancías sigue siendo un punto de atención global por las tensiones geopolíticas existentes. A pesar de los desafíos logísticos que enfrentan algunas cadenas de suministro a nivel mundial, la administración federal ha confirmado que no se reportan afectaciones directas ni víctimas vinculadas a incidentes recientes. Paralelamente, en el ámbito cultural y religioso, diversas figuras han recordado la figura de Francisco al cumplirse un aniversario de su fallecimiento. En actos conmemorativos, se rememoró su legado bajo la premisa de que su espíritu sigue vivo en las palabras y enseñanzas que dejó para la posteridad, un sentimiento que ha resonado entre sus seguidores y colaboradores más cercanos en distintas latitudes del mundo





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