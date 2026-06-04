México y Sudáfrica se enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana regresa a la Copa Mundial de la FIFA después de 16 años, con un nuevo equipo y un entrenador experimentado en el banquillo.

México y Sudáfrica se enfrentarán de nuevo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, 16 años después de su encuentro en Sudáfrica 2010. A pesar de que solo Guillermo Ochoa ha sobrevivido a la convocatoria original, el entrenador Javier Aguirre regresa al banquillo para dirigir a la Selección Mexicana.

El equipo mexicano ha cambiado drásticamente desde entonces, pero el entrenador Aguirre ha sido constante en su dirección. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un momento emocionante para los aficionados, ya que podrán ver a los mejores jugadores del mundo en acción. La televisora TV Azteca llevará los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en vivo y gratuito, incluyendo el partido inaugural, los duelos de eliminación directa y la final.

La audiencia también podrá disfrutar de compromisos de selecciones como Argentina, Brasil y Francia. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento inolvidable para los aficionados del fútbol





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Mundial De La FIFA 2026 México Sudáfrica Javier Aguirre Guillermo Ochoa TV Azteca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ÚLTIMO MOMENTO: Estrella SUDAMERICANA quedaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesiónEl volante del Flamengo habría sentido un fuerte dolor en uno de sus gemelos y de confirmarse un desgarro, quedaría fuera de la justa mundialista.

Read more »

Hormiga González cumplirá su sueño mundialista junto a su amigo de la infancia y pocos lo sabíanEl delantero de México vivirá una experiencia especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Read more »

Nuevo campeón: una supercomputadora predijo quién ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026™Una vez más y previo a que comience la justa mundialista, la tecnología predice quién será el gran ganador de la cita mundialista

Read more »

México ofrecerá una amplia oferta turística durante la Copa Mundial 2026; lanzan aplicación móvil 'México Invita'Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, dijo que en el apartado “Conoce México” se tienen 290 rutas para el aficionado, donde el turista mexicano e internacional podrá conocer todo el país

Read more »