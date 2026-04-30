Mexinol y el Agua: Respuestas a las Preguntas de la Comunidad

Análisis detallado del proyecto Mexinol y su impacto en los recursos hídricos de la región, destacando el uso de aguas residuales tratadas, los estándares ambientales y los beneficios económicos para la comunidad.

En una región donde la pesca es fundamental para la vida y la bahía representa la identidad cultural, cualquier iniciativa industrial que se proponga cerca de la costa inevitablemente suscita interrogantes sobre el recurso hídrico.

Estas preocupaciones son completamente válidas y merecen respuestas claras y transparentes. En el caso específico del proyecto Mexinol, existen datos documentados que ofrecen una comprensión detallada de su impacto en el agua. Es crucial destacar que la planta no recurrirá a fuentes de agua dulce como ríos, presas, acuíferos subterráneos ni al agua de mar.

En cambio, el 100% de sus necesidades de agua se cubrirá mediante el uso de aguas residuales municipales tratadas, provenientes de las lagunas de oxidación operadas por JAPAMA en Ahome. Esta agua, que actualmente se descarga al sistema municipal sin un aprovechamiento significativo, será sometida a un proceso de purificación, utilizada en la planta y posteriormente reintegrada al sistema en un circuito cerrado, garantizando así que no afecte la bahía ni compita con el agua destinada a los agricultores y las familias locales.

Un dato relevante que merece mayor difusión es que este sistema permitirá evitar que más de 12 millones de toneladas de aguas residuales sin tratar sean vertidas anualmente a la bahía de Ohuira. En otras palabras, la implementación del proyecto Mexinol mejorará la calidad del agua en la bahía, en lugar de deteriorarla. El tratamiento del agua estará a cargo de Veolia, una empresa globalmente reconocida como líder en el sector de gestión del agua.

Su proceso de purificación consta de múltiples etapas, transformando el agua residual en un insumo industrial de alta calidad que se utilizará internamente, sin ningún tipo de descarga al ecosistema costero. Además, como parte de su compromiso con la comunidad, Transition Industries se compromete a financiar mejoras en la infraestructura de recolección de aguas residuales de JAPAMA, lo que se traducirá en una infraestructura hídrica mejorada para el municipio de Ahome como resultado directo de la llegada del proyecto.

JAPAMA también se beneficiará económicamente a través de la venta de agua residual, un recurso que actualmente no genera ingresos para el municipio. Mexinol no se adhiere a estándares mínimos; se compromete con los más rigurosos del financiamiento internacional. La Corporación Financiera Internacional (IFC), una entidad perteneciente al Grupo del Banco Mundial, participa como socio de desarrollo y aplica sus propios estándares ambientales y sociales al proyecto.

Esto implica la realización de auditorías exhaustivas, la publicación de informes transparentes y el cumplimiento de compromisos verificables que la empresa debe mantener para conservar el respaldo de la IFC. El proyecto también cuenta con más de 200 medidas de mitigación ambiental documentadas ante la SEMARNAT, incluyendo una zona de conservación del ecosistema integrada en su diseño, la utilización de infraestructura portuaria ya existente sin nuevas intervenciones en la línea costera, y un modelo de operación enfocado en reducir las emisiones netas a niveles cercanos a cero.

Estas medidas demuestran el compromiso de Mexinol con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. El impacto del proyecto en la región ha sido evaluado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de un estudio económico independiente. Los resultados indican que durante los cuatro años de construcción, se generarán 4,500 empleos directos anuales en el estado de Sinaloa.

Una vez que la planta entre en operación, se estima que se mantendrán aproximadamente 1,400 empleos permanentes, tanto directos como indirectos, cada año. La UAS estima que por cada empleo creado directamente por el proyecto, se generarán ocho empleos adicionales en la economía regional, lo que demuestra el potencial multiplicador del proyecto en términos de creación de empleo y desarrollo económico.

En resumen, el proyecto Mexinol representa una oportunidad para el desarrollo sostenible de la región, abordando las preocupaciones sobre el agua de manera responsable y generando beneficios económicos y sociales significativos para la comunidad





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