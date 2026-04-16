Mextenis lamenta el fallecimiento de Alejandro Burillo: 'Seguiremos trabajando para honrar tu legado'

La organización del Abierto Mexicano de Tenis expresa su profundo pesar por la partida del empresario Alejandro Burillo, reconociendo su invaluable contribución al deporte mexicano y al impulso del tenis en el país. Se comprometen a honrar su memoria continuando su labor.

La organización Mextenis ha expresado su más sincero pésame y profundo pesar por el sensible fallecimiento del empresario Alejandro Burillo , una figura clave en el desarrollo del deporte mexicano, particularmente en el impulso y la consolidación del Abierto Mexicano de Tenis. Con la lamentable noticia de su partida a los 74 años de edad, confirmada por su familia a través de redes sociales, el deporte nacional se viste de luto.

Burillo fue un visionario cuyo trabajo se centró en la ambiciosa meta de “acercar el tenis a la gente y traer a las grandes figuras internacionales”, una labor que transformó radicalmente la percepción y el alcance del tenis en México. Su dedicación y visión permitieron que el Abierto Mexicano de Tenis evolucionara de ser un evento nacional a una plataforma de proyección global, atrayendo a los nombres más relevantes del circuito profesional. A lo largo de la historia del prestigioso torneo ATP 500, la presencia de campeones como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martín del Potro, e incluso un joven Carlos Alcaraz con tan solo 17 años, es un testimonio directo del impacto y la calidad que Burillo impulsó. Mextenis reconoció explícitamente el legado del empresario, señalando que “fuimos testigos de su visión hecha realidad y de un proyecto que creció hasta convertirse en una plataforma de alcance global. Su liderazgo y determinación dejaron un legado que sigue vivo en cada torneo y en cada cancha”. La organización ha reiterado su compromiso de honrar la memoria de Alejandro Burillo, comprometiéndose a continuar el camino que él trazó y a mantener vivo su sueño. “Seguiremos trabajando para honrar tu legado y continuar el camino que trazaste. Acompañamos a tu familia y seres queridos en este momento”, prometieron. El empresario falleció este jueves 16 de abril. Su familia compartió el dolor de la noticia, indicando que sus restos serían despedidos a partir de las 5:00 pm en un lugar específico, y que se llevaría a cabo una misa al día siguiente a las 11:00 am en el mismo sitio. Agradecieron, conmovidos, la compañía, el cariño y las oraciones de todas las personas en este momento de profunda dificultad. La influencia de Alejandro Burillo en el deporte mexicano trasciende la mera organización de eventos; representó una filosofía de trabajo, una apuesta por la excelencia y una creencia inquebrantable en el potencial del talento mexicano para competir al más alto nivel. Su ausencia deja un vacío considerable, pero su obra y su visión continuarán inspirando a las futuras generaciones de tenistas y directivos deportivos en México. La transformación del Abierto Mexicano de Tenis bajo su liderazgo es un ejemplo palpable de cómo la pasión, la estrategia y la determinación pueden erigir proyectos de talla mundial, consolidando al país como una sede importante en el calendario tenístico internacional. La magnitud de su contribución será recordada y su legado perdurará como un faro de inspiración para el futuro del deporte en México, reafirmando el compromiso de Mextenis de mantener y expandir los logros alcanzados gracias a su visionaria gestión y profunda dedicación





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