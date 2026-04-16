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Mextenis lamenta el fallecimiento de Alejandro Burillo: 'Seguiremos trabajando para honrar tu legado'

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Mextenis lamenta el fallecimiento de Alejandro Burillo: 'Seguiremos trabajando para honrar tu legado'
Alejandro BurilloMextenisAbierto Mexicano De Tenis
📆4/16/2026 11:14 PM
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La organización del Abierto Mexicano de Tenis expresa su profundo pesar por la partida del empresario Alejandro Burillo, reconociendo su invaluable contribución al deporte mexicano y al impulso del tenis en el país. Se comprometen a honrar su memoria continuando su labor.

La organización Mextenis ha expresado su más sincero pésame y profundo pesar por el sensible fallecimiento del empresario Alejandro Burillo , una figura clave en el desarrollo del deporte mexicano, particularmente en el impulso y la consolidación del Abierto Mexicano de Tenis. Con la lamentable noticia de su partida a los 74 años de edad, confirmada por su familia a través de redes sociales, el deporte nacional se viste de luto.

Burillo fue un visionario cuyo trabajo se centró en la ambiciosa meta de “acercar el tenis a la gente y traer a las grandes figuras internacionales”, una labor que transformó radicalmente la percepción y el alcance del tenis en México. Su dedicación y visión permitieron que el Abierto Mexicano de Tenis evolucionara de ser un evento nacional a una plataforma de proyección global, atrayendo a los nombres más relevantes del circuito profesional. A lo largo de la historia del prestigioso torneo ATP 500, la presencia de campeones como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Juan Martín del Potro, e incluso un joven Carlos Alcaraz con tan solo 17 años, es un testimonio directo del impacto y la calidad que Burillo impulsó. Mextenis reconoció explícitamente el legado del empresario, señalando que “fuimos testigos de su visión hecha realidad y de un proyecto que creció hasta convertirse en una plataforma de alcance global. Su liderazgo y determinación dejaron un legado que sigue vivo en cada torneo y en cada cancha”. La organización ha reiterado su compromiso de honrar la memoria de Alejandro Burillo, comprometiéndose a continuar el camino que él trazó y a mantener vivo su sueño. “Seguiremos trabajando para honrar tu legado y continuar el camino que trazaste. Acompañamos a tu familia y seres queridos en este momento”, prometieron. El empresario falleció este jueves 16 de abril. Su familia compartió el dolor de la noticia, indicando que sus restos serían despedidos a partir de las 5:00 pm en un lugar específico, y que se llevaría a cabo una misa al día siguiente a las 11:00 am en el mismo sitio. Agradecieron, conmovidos, la compañía, el cariño y las oraciones de todas las personas en este momento de profunda dificultad. La influencia de Alejandro Burillo en el deporte mexicano trasciende la mera organización de eventos; representó una filosofía de trabajo, una apuesta por la excelencia y una creencia inquebrantable en el potencial del talento mexicano para competir al más alto nivel. Su ausencia deja un vacío considerable, pero su obra y su visión continuarán inspirando a las futuras generaciones de tenistas y directivos deportivos en México. La transformación del Abierto Mexicano de Tenis bajo su liderazgo es un ejemplo palpable de cómo la pasión, la estrategia y la determinación pueden erigir proyectos de talla mundial, consolidando al país como una sede importante en el calendario tenístico internacional. La magnitud de su contribución será recordada y su legado perdurará como un faro de inspiración para el futuro del deporte en México, reafirmando el compromiso de Mextenis de mantener y expandir los logros alcanzados gracias a su visionaria gestión y profunda dedicación

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