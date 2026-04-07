MG y la UNAM se alían para impulsar la innovación y el talento en la industria automotriz mexicana

La marca automotriz china MG y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establecen una alianza estratégica para fomentar el desarrollo de talento, la investigación y la innovación tecnológica en el sector automotriz del país. La colaboración incluye el apoyo al equipo UNAM Motorsport y la presentación de su primer monoplaza eléctrico para la Fórmula SAE.

La marca automotriz china MG ha establecido una alianza estratégica con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) con el objetivo primordial de fomentar el desarrollo de talento y la innovación tecnológica en el país.

En un comunicado oficial, la compañía destacó que esta colaboración permitirá la integración de conocimientos generados en México, fortaleciendo así su capacidad para adaptarse y responder de manera eficiente a las particularidades y demandas del mercado automotriz mexicano. La alianza se centra en una sinergia que busca potenciar la investigación, el desarrollo y la formación de profesionales altamente capacitados en el sector. Mariana López Marín, directora de relaciones públicas de MG México, Centroamérica y el Caribe, expresó su orgullo al fortalecer la colaboración con el equipo UNAM Motorsport. Esta asociación, según López Marín, representa una valiosa oportunidad para impulsar y acompañar de manera directa el crecimiento de la industria automotriz en México, promoviendo la transferencia de conocimientos y la aplicación de tecnologías de vanguardia.\La presentación del nuevo monoplaza de alto rendimiento del equipo UNAM Motorsport, realizada en las instalaciones del Training Center de MG, marcó un hito significativo. Se trata del primer vehículo eléctrico de su tipo diseñado y construido en México para competir en la Fórmula SAE (FSAE), una prestigiosa competencia internacional de ingeniería automotriz promovida por la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE) International. La FSAE es un desafío que implica no solo la velocidad, sino también la excelencia en ingeniería, la eficiencia de costos, el diseño innovador y la sostenibilidad. Los equipos universitarios participantes deben demostrar su capacidad para diseñar, construir y competir con vehículos monoplaza, enfrentándose a rigurosas evaluaciones en diversas áreas. Este vehículo, con un peso de 320 kilogramos y una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, está propulsado por un motor EMRAX y un avanzado sistema de baterías de ion-litio. El proceso de desarrollo del monoplaza involucró una integración multidisciplinaria, abarcando disciplinas como ingeniería mecánica, eléctrica y mecatrónica, además de áreas estratégicas como marketing y gestión de negocios, demostrando la complejidad y la visión holística del proyecto.\Mariano García del Gallego, Faculty Advisor del equipo, resaltó la importancia de esta colaboración con MG. Según García del Gallego, la alianza ha actuado como un catalizador crucial, permitiendo que el equipo lleve la teoría a la práctica en un entorno de alta exigencia. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad de demostrar su ingenio y talento en competencias tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración no solo proporciona recursos y apoyo técnico, sino que también facilita la conexión con la industria, exponiendo a los estudiantes a las últimas tendencias y tecnologías del sector automotriz. Esta iniciativa conjunta entre MG y la UNAM es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre la academia y la industria puede generar un impacto significativo en el desarrollo tecnológico y la formación de profesionales altamente calificados, impulsando la innovación y fortaleciendo la competitividad del sector automotriz mexicano. La alianza refleja un compromiso a largo plazo con el futuro de la industria y la educación en México, abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento y el desarrollo sostenible





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