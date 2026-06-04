Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque: Una Reina de la Mafia que sale al rescate

Sigue la historia de Irina Petrov, una Reina de la Mafia que lucha por proteger a su hermana Sasha de una familia cruel y traicionadora. La serie explora sus estrategias y determinación para hacerles pagar por sus acciones.

Un drama en el que una joven es humillada, pero su hermana sale al rescate para ayudarla con las personas crueles. Mi Hermana Mayor y su Imperio Mafioso Van al Ataque sigue la historia de Irina Petrov.

Ella podría parecer una don nadie con un mono de mecánico, pero en realidad era la despiadada Reina de la Mafia que gobernaba Nueva York. Acudió a la boda de su hermana Sasha con la esperanza de celebrar su felicidad, solo para ver cómo Sasha era insultada, utilizada y traicionada por la familia del novio. Ellos creían que estaban aplastando a dos hermanas indefensas. Pero, siendo la Reina de la Mafia, ¿hasta dónde llegaría Irina para hacerles pagar?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita





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