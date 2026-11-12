Michael Carrick deja Manchester United: El final de una era interina

Manchester United confirma la salida de Michael Carrick como entrenador. El club busca un reemplazo urgente tras un inicio de temporada bajo rendimiento para recuperar el camino al éxito europeo.

La gerencia del Manchester United ha oficializado que Michael Carrick ha abandonado su puesto como entrenador del primer equipo masculino. La decisión se tomó durante el parón internacional, marcando el fin de su gestión que comenzó como medida interina.

El contexto de la salida de Carrick

El club determinó aprovechar esta pausa competitiva para hacer un cambio de estratega, a pesar de la condición de leyenda que posee Michael Carrick dentro de la institución. Esta resolución no fue tomada a la ligera, sino como una respuesta directa a los resultados obtenidos hasta la fecha.

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Rendimiento y el empate con el Aston Villa

A pesar de haber sacado un increíble empate agónico al Aston Villa, la directiva de los Red Devils determinó que este resultado no bastaba. La administración del club llegó a la extremadamente difícil conclusión de que un cambio es necesario para alcanzar nuestras ambiciones.

Historial desde enero hasta la actualidad

Michael Carrick llegó al banquillo del Manchester United en enero de este año como interino y tuvo un gran rendimiento en el primer semestre. Su desempeño fue tan positivo que fue confirmado de forma permanente al regresar los a la Champions con un tercer puesto.

Búsqueda inmediata del nuevo director técnico

Tras la salida de Carrick, el United comunicó que se encuentra en la búsqueda de su sustituto tan pronto como sea posible. De acuerdo a varios reportes de la prensa europea, el club europeo ha identificado a Diego Pablo Simeone como un objetivo prioritario.

Posible llegada de Diego Pablo Simeone

En caso de que se concrete la operación, Diego Pablo Simeone, el estratega argentino del Atlético de Madrid, dirigirá estos días al equipo en su eliminatoria de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Haití. Posteriormente, partiría al conjunto de la Premier League.

Experiencia previa en el fútbol inglés

Diego Pablo Simeone cuenta con experiencia previa en la liga inglesa tras su paso por el Tottenham Hotspur. Esta condición lo convierte en un candidato con conocimiento del entorno competitivo que espera encontrar al frente del Manchester United en los próximos meses.