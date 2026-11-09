Michoacán destina más de 9 mil 481 millones de pesos a obras de movilidad

El gobierno de Michoacán invierte más de 9 mil 481 millones de pesos en transporte, vialidades y espacios públicos en varios municipios del estado.

El gobierno de Michoacán destinó más de 9 mil 481 millones de pesos para impulsar proyectos de infraestructura urbana, transporte y movilidad en distintos municipios del estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el objetivo es mejorar la conectividad y facilitar los traslados de miles de familias michoacanas.

Según el mandatario, los recursos se ejercen a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum). La inversión forma parte de un programa de obras que contempla la modernización del transporte público, la rehabilitación de vialidades y la recuperación de espacios públicos.

Also read Michoacán en Movimiento respalda a Carlos Torres Piña rumbo a 2027

Inversión concentrada en Morelia y Uruapan

Morelia y Uruapan concentran la mayor parte de la inversión, de acuerdo con el gobernador. Sin embargo, el programa también incluye proyectos en Pátzcuaro y Apatzingán, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad en distintas regiones de la entidad.

En Morelia se asignaron más de 5 mil 159 millones de pesos para diferentes obras. Entre los proyectos principales figuran la construcción del Teleférico y el desarrollo del Morebús, dos sistemas de transporte que ofrecerán nuevas alternativas de traslado a los habitantes de la capital michoacana.

En la capital también se realizan trabajos viales como la prolongación de la avenida Amalia Solórzano, la avenida del Molcajete y la rehabilitación de los bajopuentes ubicados en los distribuidores viales de Mil Cumbres y salida a Salamanca.

En Uruapan, el presupuesto supera los 3 mil 735 millones de pesos. Su proyecto más importante es el Teleférico de Uruapan, al que se suman 19 obras complementarias orientadas a fortalecer la conectividad de la ciudad.

Obras viales, equipamiento y espacios culturales en Uruapan

Las obras complementarias de Uruapan incluyen la rehabilitación de las tres etapas de la avenida Paseo de la Revolución y la modernización de la avenida San Francisco. También se contempla la rehabilitación del Boulevard Industrial.

El programa prevé además la construcción de un nuevo edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Centro Cultural y Artesanal Plaza de la Ranita, espacios que buscan fortalecer los servicios y la vida cultural local.

En Pátzcuaro se destinan más de 256 millones de pesos para la construcción del nuevo Mercado Municipal y para la restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra. Ambos espacios son considerados importantes para la actividad comercial y turística de la localidad.

En Apatzingán, la inversión compartida supera los 329 millones de pesos. Estos recursos se destinan a diferentes proyectos, entre ellos el Parque Ecoturístico Laguna de Chandio.

Objetivos de transporte y desarrollo económico estatal

El gobierno estatal busca modernizar los sistemas de transporte, reducir las dificultades de movilidad y generar mejores condiciones para las actividades económicas y sociales de la población. Así lo expresó el gobernador al explicar el alcance de las obras.

Según la información oficial, las obras pretenden fortalecer el atractivo turístico y comercial de los municipios beneficiados. Para ello se plantean espacios públicos renovados y nuevas alternativas de transporte para residentes y visitantes.