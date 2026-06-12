Micromovilidad en CDMX: Nuevo servicio de scooters eléctricos se prepara para el Mundial 2026

Con casi 500 patines eléctricos, una nueva empresa de micromovilidad busca revolucionar los trayectos cortos en la Ciudad de México, especialmente de cara al Mundial 2026. El servicio promete aliviar la congestión vehicular, pero enfrenta el reto de la cultura vial y la regulación.

La Ciudad de México ya representa una batalla diaria para quienes se desplazan por sus calles. Ahora imagina esa misma ciudad con miles de turistas, cierres viales, partidos en el Estadio Azteca y calles saturadas.

En este contexto, una empresa de micromovilidad ha arrancado operaciones con casi 500 patines eléctricos, con un plan ambicioso que busca cambiar la forma de recorrer trayectos cortos. El servicio, que comenzó de manera gradual, busca obtener la autorización de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para expandirse conforme avance la operación. El objetivo parece claro: resolver el último tramo del viaje, ese recorrido que suele convertirse en dolor de cabeza entre estaciones de transporte público y el destino final.

La empresa promete una alternativa ágil para distancias que no justifican un taxi o un auto particular, pero que a pie resultan tediosas. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la colaboración con las autoridades y otros operadores de movilidad, así como de la capacidad de los usuarios para respetar las reglas básicas en la vía pública.

El sistema funciona de manera sencilla: el usuario localiza un scooter disponible a través de una aplicación, lo desbloquea y comienza el recorrido. Al finalizar, debe dejarlo en una zona autorizada y subir una fotografía para cerrar el viaje. Este mecanismo intenta evitar escenas que la Ciudad de México ya conoce demasiado bien: banquetas bloqueadas, scooters abandonados y peatones obligados a caminar entre fierros tirados.

La empresa asegura haber implementado medidas para prevenir estos problemas, pero la realidad de la capital suele contar otra historia. Cada nuevo servicio de micromovilidad llega con un discurso optimista, y después aparece el reto más difícil: lograr que miles de personas respeten las normas de convivencia en el espacio público. La colaboración con SEMOVI y otros actores será clave para establecer zonas de estacionamiento claras y sanciones efectivas.

Además, la empresa deberá educar a los usuarios sobre el uso responsable, algo que otras ciudades han logrado con campañas y tecnología de geovallado. La cercanía del Mundial 2026 vuelve todavía más interesante esta apuesta. La capital mexicana necesita soluciones rápidas para mover a los millones de visitantes sin colapsar calles que ya viven al límite. El Metro y Metrobús cargarán gran parte del trabajo, pero los scooters eléctricos buscan convertirse en un complemento ideal para recorridos cortos.

No reemplazan el transporte masivo ni solucionan problemas estructurales como la inseguridad vial o las banquetas destruidas, pero podrían reducir tiempos de traslado en zonas muy específicas, como el corredor entre hoteles, estaciones de metro y zonas de entretenimiento. La experiencia del Mundial 2026 no solo se jugará dentro del estadio; también ocurrirá en banquetas, avenidas y trayectos de pocos kilómetros. Un funcionario de la empresa aseguró que la movilidad formará parte central de la experiencia mundialista, y tiene razón.

Basta recordar cualquier gran evento internacional para entender que el transporte puede arruinar o mejorar por completo la percepción de una ciudad. Para el perfil del turista que busca eficiencia, un scooter eléctrico podría representar una alternativa simple y divertida, siempre que el servicio esté bien regulado y los usuarios actúen con responsabilidad. La apuesta es alta, y el tiempo dirá si esta nueva empresa logra integrarse exitosamente en el ecosistema de movilidad de la CDMX





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