Microsoft anuncia una función para revertir controladores defectuosos en Windows 11

Microsoft ha anunciado una función para revertir controladores defectuosos en Windows 11, que permite reemplazar un driver defectuoso por una versión anterior que funcionaba correctamente, a través de Windows Update y de manera automática.
Microsoft está dando un paso enorme en su intención de mejorar Windows 11 y poner fin a los interminables fallos que los usuarios no paran de encontrarse en el sistema operativo.
Después de que confirmaran que iban a ofrecer una opción para pausar las actualizaciones y evitar instalaciones que llegan cargadas de bugs, la compañía ha anunciado una función para revertir aquellos drivers o controladores automáticos que se han instalado mediante Windows Update y que no funcionan correctamente. Hasta ahora, si un driver no funcionaba correctamente después de una actualización, el usuario tenía que llevar a cabo un retroceso manual o esperar a que el proveedor de dicho controlador lanzara una versión compatible o corregida.
Con la nueva función, llamada “Recuperación de controladores iniciados en la nube”, todo cambia. Tal y como su nombre indica, permite reemplazar un driver defectuoso por una versión anterior que funcionaba correctamente, a través de Windows Update y de manera automática. Tal y como ha explicado Garret Duchesne, ejecutivo Microsoft, a The Verge, Windows Update realizará un proceso de evaluación para comprobar si dicho driver funciona correctamente.
En caso negativo, se pondrá en marcha una “recuperación desde la nube, reemplazando al controlador problemático en los dispositivos afectados sin requerir la intervención manual, ni del usuario, ni del socio de hardware”. Windows 11 mejorará muchísimo en los próximos meses. El citado medio afirma que esta nueva función de Windows Update, que pone fin a uno de los problemas más grandes de muchos usuarios, se está probando con los socios de hardware de Microsoft.
Se espera que llegue a todos los usuarios de Windows 11 durante el mes de septiembre. Mientras tanto, Microsoft también está trabajando en nuevas funciones para evitar problemas derivados de las actualizaciones. La compañía va a ofrecer una opción para pausar actualizaciones de manera indefinida (es decir, tantas veces que quieras). Esto permitirá seguir utilizando el PC, o incluso apagarlo y reiniciarlo, sin necesidad de obligar instalar las actualizaciones.
La firma también ha lanzado una IA que es capaz de encontrar fallos y vulnerabilidades en Windows. Esta herramienta, bautizada MDASH, ya ha encontrado 16 problemas de seguridad en el sistema operativo antes que nadie y funciona de manera autónoma
