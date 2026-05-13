Microsoft encuentra 16 vulnerabilidades críticas en Windows gracias a una herramienta de inteligencia artificial

Microsoft anunció que su nueva herramienta, MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness), fue capaz de detectar 16 vulnerabilidades críticas en Windows antes que nadie. La herramienta coordinó más de 100 agentes de inteligencia artificial para hallar vulnerabilidades en forma paralela y más pronto que nadie. MDASH es capaz de detectar vulnerabilidades críticas en componentes del sistema que afectan a cualquier entorno empresarial.

Una herramienta de inteligencia artificial dirigida por Microsoft , llamada MDASH (Multi-Model Agentic Scanning Harness), ha demostrado su capacidad para detectar agujeros de seguridad en software al hallar 16 vulnerabilidades desconocidas en Windows antes de que se pudieran explotar o detectarlas por otros investigadores de seguridad.

MDASH, desarrollado por equipos especializados en seguridad y ataque en Windows, es capaz de coordinar más de 100 agentes de inteligencia artificial para realizar la búsqueda de vulnerabilidades de manera paralela. Esto significa que los agentes especializados realizan tareas diversas, como rastrear el código fuente buscando patrones sospechosos o validar los hallazgos reales.

Además, los agentes intentarán reproducir los fallos para validar y confirmar si el hallazgo es real. MDASH puede ser independiente de la arquitectura subyacente, lo que le permite adaptar el modelo de inteligencia artificial a las necesidades y cambiarlo fácilmente. Según los investigadores de seguridad, MDASH es tan bueno en detectar vulnerabilidades que ya ha descubierto vulnerabilidades críticas en Windows antes que nadie





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Microsoft MDASH Análisis De Código Agentes De Inteligencia Artificial Vulnerabilidades En Windows

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