Microsoft lanza superapp de Copilot para mantenerse relevante en la carrera de la IA

Microsoft busca mantenerse competitiva en el mercado de la IA con la superapp de Copilot, que unirá funciones de programación, chat y agentes. La aplicación estará disponible a finales del verano y tendrá un botón para cambiar entre la cuenta personal y una de Microsoft 365 Copilot. La compañía busca mantenerse relevante en la carrera de la IA, ya que OpenAI y Anthropic adelantan a Microsoft en el desarrollo de modelos y herramientas.

Microsoft ha encargado a Jacob Andreou, el nuevo responsable de Copilot , la tarea de fusionar las divisiones de consumo y empresas. La aplicación, disponible a finales del verano, unirá el asistente de código y el sistema de agentes llamado Autopilot, que existe actualmente en el ecosistema de la IA.

La app tendrá un botón para cambiar entre la cuenta personal y una de Microsoft 365 Copilot, en caso de que la empresa la pague. La unificación de servicios se busca facilitar más las cosas, aunque no se mencionan detalles específicos sobre el funcionamiento o los modelos que estarán disponibles. Esta aplicación surge a unos días de que Microsoft inicie su conferencia para desarrolladores, Build 2026.

La filtración asegura que esta aplicación no se mostrará durante la keynote de apertura, aunque las cosas podrían cambiar ahora que ya se sabe. La superapp de Copilot es el último intento de Microsoft por mantenerse relevante en la carrera de la IA. Aunque Microsoft fue de los primeros en ofrecer acceso masivo a la IA, su inversión no ha resultado como esperaba.

La herramienta de IA de Microsoft contabilizaba 20 millones de usuarios semanales en abril de 2025, frente a los más de 400 millones del chatbot de OpenAI. El reporte menciona que menos del 4,5% de los 450 millones de suscriptores de Microsoft 365 paga por las funciones avanzadas. Una app que agrupe funciones de programación, chat y agentes ayudaría a Microsoft a mantenerse competitiva en el mercado de la IA.

La compañía tiene a su favor una cartera de clientes empresariales y la infraestructura de Azure, pero OpenAI ya no es el único rival. A la empresa dirigida por Sam Altman se suman Anthropic y Google, que adelantan a Microsoft en el desarrollo de modelos y herramientas. La herramienta tiene una app dedicada y una base de usuarios que crece como la espuma.

A eso se suma que Anthropic está pisando el acelerador para integrarla en más entornos de trabajo, por lo que Microsoft tendrá que ver la forma de darle la vuelta





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Microsoft Copilot IA Superapp Programación Chat Agentes Azure Openai Anthropic Google

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los líderes de la IA moderan sus advertencias sobre un 'apocalipsis del empleo'El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, sostienen ahora que las advertencias apocalípticas fueron exageradas o, en

Read more »

Anthropic recauda 65,000 millones de dólares y alcanza valorización de 965,000 millones de dólaresOpenAI se dispone a presentar su documentación previa a su salida a bolsa, mientras que SpaceX publicó su expediente la semana pasada.

Read more »

Anthropic recauda 65.000 millones y supera en valoración a OpenAI con su modelo MythosAnthropic ha alcanzado una valuación de 965.000 millones de dólares tras una ronda de inversión Serie H de 65.000 millones, liderada por grandes fondos y con el apoyo de hiperescalas como Amazon. La startup planea usar los fondos para expandir su capacidad computacional y su investigación en seguridad, mientras prepara herramientas como Claude Code y Cowork. Su nuevo modelo Mythos, enfocado en ciberseguridad defensiva, marca un hito en su estrategia. Ambas empresas, junto con OpenAI, buscan salir a bolsa para financiar sus infraestructuras.

Read more »

Bofetón a Sam Altman: Anthropic (Claude) supera a OpenAI y ya es la startup de IA más valiosa del mundoTras su más reciente ronda de financiamiento, Anthropic ha logrado una valoración de casi 1 billón de dólares, superando a OpenAI.

Read more »