Microsoft reanuda servicios tras caída masiva global de Microsoft 365

Microsoft 365 sufre interrupción crítica global que afecta a más de 130 mil usuarios. La empresa confirma recuperación gradual sin indicios de ciberataque en servicios clave.

Microsoft ha iniciado el proceso de normalización completa de sus servicios tras una falla masiva que interrumpió el acceso global a Microsoft 365, afectando aplicaciones críticas como Outlook, Teams y la tienda Microsoft Store. La interrupción técnica impactó severamente a miles de usuarios corporativos, operaciones gubernamentales y usuarios particulares, obligando a la compañía a implementar medidas de contingencia para proteger la integridad de los datos pendientes de entrega.

Causa y Mecanismo de la Interrupción Técnica

La empresa tecnológica identificó que el origen de la crisis fue una sobrecarga severa en su infraestructura de red, lo que provocó un colapso en la capacidad de procesamiento de sus servidores. El gigante de Redmond aclaró categóricamente que no existen indicios de que la falla haya sido generada por actividad maliciosa, ciberataques o intervenciones externas, descartando así cualquier vínculo con eventos de seguridad informática que requieran respuesta policial o de ciberdefensa.

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Estados de Recuperación y Respuesta de Microsoft

El jueves 12 de noviembre, más de 130 mil usuarios del rastreador de fallas Downdetector reportaron problemas para acceder a Outlook, marcando el inicio de la crisis pública. Microsoft afirmó que trabaja para restablecer los servicios de forma segura, enfocando sus esfuerzos en la recuperación de los entornos afectados restantes. La compañía priorizó la reducción de la cola de correo electrónico y del volumen de mensajes atrasados para evitar la pérdida permanente de información crítica en tránsito.

Impacto Operativo en Empresas y Usuarios Globales

La falla afectó a una amplia gama de productos de Microsoft 365 que interactúan con sus servicios de Exchange Online y de correo electrónico. En India, la aerolínea IndiGo reportó incidencias en sus servicios de soporte por correo electrónico, aunque afirmó que sus otros canales de ayuda seguían operando y que sus vuelos no estaban afectados. Publicaciones de la empresa en X indicaban que sus ingenieros tenían dificultades para controlar el problema, mostrando la complejidad técnica del escenario.

Mensajes Oficiales y Garantías para los Clientes

Hasta las 6:30 horas del viernes, hora de la Ciudad de México, la empresa informaba que observaban avances alentadores en la recuperación. Microsoft aclaró que algunas cargas de trabajo muestran mejoras, pero que la salud del servicio sigue siendo variable en ciertas regiones. La compañía enfatizó que se mantiene el plazo de espera ampliado de 48 horas para el correo electrónico, con el fin de proteger los mensajes retrasados mientras se pone al día el envío.

Próximos Pasos y Continuidad del Servicio

Mientras continúan las acciones de recuperación, es posible que algunos usuarios sigan experimentando problemas intermitentes en sus cuentas corporativas y personales. Microsoft señaló que probaba diferentes formas de identificar la causa raíz para volver a poner en funcionamiento sus servidores estables. Las actualizaciones continuas en la lista de servicios afectados indican que el trabajo de ingeniería se realiza por fases, buscando una resolución total y definitiva del incidente.