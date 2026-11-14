Microsoft restablece servicios tras falla global de Microsoft 365

Microsoft confirma la recuperación total de sus servicios después de una falla técnica que afectó a millones de usuarios desde el jueves 12 de noviembre.

Microsoft ha confirmado este sábado que todos sus servicios han quedado completamente restablecidos. Esta noticia llega tras una falla técnica mayor que interrumpió operaciones a nivel global durante varios días. La compañía inició las acciones correctivas el jueves 12 de noviembre para solucionar la crisis.

Alcance de la Falla en Microsoft 365

La interrupción afectó a millones de usuarios en distintas partes del mundo desde el jueves 12. Se vieron comprometidos servicios clave como Outlook, Teams, Copilot, OneDrive y SharePoint. Otras herramientas incluidas en el ecosistema de Microsoft 365 también presentaron problemas de acceso.

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Causas Técnicas del Incidente

La compañía explicó que el problema estuvo relacionado con una falla en parte de su infraestructura de red y servidores. Este fallo provocó una sobrecarga significativa en los sistemas que continuaban operativos. La sobrecarga generó una reacción en cadena que afectó la disponibilidad general de los servicios.

Acciones Técnicas de Recuperación

Durante las primeras horas de la contingencia, Microsoft identificó una carga elevada en su infraestructura. La compañía explicó que numerosos servidores dejaron de estar disponibles. El equipo técnico trasladó la carga de trabajo a los equipos que seguían funcionando, lo que generó nuevas dificultades técnicas.

Revisión y Mejoras en Distintas Regiones

El viernes 13 de noviembre, Microsoft informó que sus servicios mostraban avances continuos en distintas regiones. Norteamérica y gran parte de Europa registraban mejoras significativas en su operación. Asia-Pacífico también presentaba señales alentadoras en la recuperación de los servicios.

Estado Actual de los Servicios

Este sábado 14 de noviembre, Microsoft confirmó que había completado las acciones necesarias. En su portal oficial de estado, Outlook, Teams, Copilot, OneDrive y SharePoint aparecen como operacionales. La empresa también descartó tener indicios de que el incidente estuviera relacionado con una actividad maliciosa.