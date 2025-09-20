Mifel se Retira de la Adquisición de Vector Casa de Bolsa y Explora Oportunidades en CIBanco e Intercam

Daniel Becker, presidente de Mifel, confirma que el banco no adquirirá los activos de Vector Casa de Bolsa, pero analiza posibles adquisiciones de activos de CIBanco e Intercam, tras las sanciones del Tesoro de EE. UU.

Mifel , la institución financiera liderada por Daniel Becker , ha confirmado que no adquirirá los activos de Vector Casa de Bolsa. Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre la participación de Mifel en la adquisición de una de las entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero . El anuncio se realizó durante el Foro Prosa 2025, donde Becker explicó las razones detrás de esta determinación.

Se exploró la posibilidad de adquirir Vector, pero finalmente no se llegó a un acuerdo que permitiera la transacción. Becker destacó que, a pesar de la notoriedad de Vector por razones que no son deseables, las negociaciones no fructificaron y la entidad optó por una venta diferente a la que se había contemplado inicialmente. La decisión de Mifel de no participar en la adquisición es definitiva, según las declaraciones del presidente y director general del grupo. La atención de Mifel ahora se centra en otras oportunidades de adquisición en el mercado, principalmente en los activos que CIBanco e Intercam, también señalados por el Tesoro estadounidense, podrían desprenderse. \La situación de CIBanco e Intercam, señaladas por el Tesoro de Estados Unidos a finales de junio, ha llevado a una reconfiguración significativa en el mercado financiero. Mifel está evaluando la posibilidad de adquirir activos de estas entidades, siempre y cuando se ajusten a su modelo de negocio. Becker enfatizó que la institución está interesada en explorar las oportunidades de adquisición que surjan, pero con una cautela especial en áreas donde no tengan experiencia previa, como circuitos de crédito específicos. La estrategia de Mifel se enfoca en la búsqueda de activos que complementen sus operaciones existentes y que le permitan expandirse de manera estratégica y prudente. El objetivo es crecer, pero sin comprometer la solidez y la seguridad financiera de la institución. El análisis de las opciones disponibles es continuo, ya que varios bancos se encuentran en el proceso de desinvertir activos. Esta situación crea un entorno dinámico en el que Mifel busca oportunidades de inversión que impulsen su crecimiento a largo plazo. La experiencia de Mifel en el sector financiero y su enfoque estratégico son claves para identificar y aprovechar las mejores opciones de adquisición. \En un contexto de reestructuración del mercado, otras instituciones financieras han tomado medidas para absorber los activos de CIBanco e Intercam. Multiva adquirió la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, fortaleciendo así su presencia en este segmento. Kapital Bank, por su parte, se hizo con los negocios bancarios, casa de bolsa y fondos de inversión de Intercam, ampliando su cartera de servicios financieros. BanCoppel, por su parte, concretó un acuerdo para adquirir la cartera de crédito automotriz de CIBanco, consolidando su posición en este sector. Estas transacciones reflejan la dinámica de consolidación y reajuste que se está llevando a cabo en el mercado financiero, impulsada por las sanciones del Tesoro estadounidense y la necesidad de las entidades involucradas de adaptarse a la nueva situación. Mifel, al observar este escenario, busca capitalizar las oportunidades que surgen, manteniendo una postura cautelosa y estratégica para asegurar un crecimiento sostenible y acorde con sus objetivos de negocio. La situación actual representa un desafío y una oportunidad para las instituciones financieras en el mercado mexicano.





