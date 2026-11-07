Migbelis Castellanos y Jason Unanue presentan a su hija Alma nacida el 24 de septiembre

La conductora venezolana y su esposo Jason Unanue celebran el nacimiento de su segunda hija, Alma, ocurrida el 24 de septiembre, marcando un nuevo capítulo familiar tras mudarse a una nueva residencia en Miami.

Migbelis Castellanos y su esposo Jason Unanue han anunciado oficialmente la llegada de su segunda hija, a quien han nombrado Alma. La nacimiento se concretó el 24 de septiembre, consolidando la expansión de la familia Unanue-Castellanos y marcando un momento emotivo para la conductora y el presentador.

La nueva mamá venezolana compartió que celebró el primer cumpleaños simbólico de su recién nacida cantándole una canción de bienvenida. Este gesto tuvo lugar antes de la fecha real de su nacimiento, sirviendo como un acto de anticipación afectuosa para dar la bienvenida a Alma al mundo familiar. El anuncio oficializa los rumores previos sobre el segundo embarazo de la presentadora.

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Detalles del Nacimiento y Familia

La llegada de Alma se suma a la familia formada por su hermano mayor, Caden Unanue, quien tiene actualmente un año de edad. Migbelis Castellanos reveló recientemente que su primogénito ya cuenta con una hermanita, cambiando la dinámica familiar de dos a cuatro miembros. El nacimiento de Alma representa el segundo retoño para la pareja, quienes han mantenido un perfil público atento a los detalles de su vida personal.

Antes de la llegada de la bebé, la familia experimentó un cambio significativo al mudarse a una nueva residencia en Miami. Migbelis y Jason sabían que el hogar donde vivían les quedaría pequeño con la llegada de Alma, pero no imaginaron encontrar la casa perfecta tan pronto. La conductora describió su nueva vivienda como la casa de sus sueños, un espacio adecuado para acoger a sus dos hijos.

Reacciones y Curiosidades Previa

El embarazo de Migbelis Castellanos fue objeto de atención y curiosidad en el programa Desiguales. El actor José Eduardo Derbez, durante su participación como invitado en el programa, indagó activamente para saber si la conductora estaba embarazada. Esta pregunta directa permitió que Migbelis ventilara públicamente el estado de su salud y su próxima maternidad, generando interacción con la audiencia.

La dinámica entre los compañeros de trabajo también mostró momentos tiernos. Karina Banda, colega de Migbelis en Desiguales, expresó su deseo de convertirse en madre próximamente. Banda ha enfrentado desafíos con tratamientos de fertilidad, por lo que sus emociones fueron evidentes al recibir noticias del embarazo de su compañera. Migbelis dedicó palabras emotivas a Banda, creando un ambiente de apoyo mutuo en el set.

Impacto en la Carrera y Planes

Mientras disfruta de su tiempo con Alma, Migbelis Castellanos continúa su carrera profesional en el programa Desiguales. El programa se emite por Univision de lunes a viernes a las 3P/2C. La presentadora ha mantenido su ritmo de trabajo, aunque ha compartido anécdotas sobre los antojos propios del embarazo, que incluso intentaba ocultar durante las grabaciones.

La familia también ha integrado a sus mascotas en esta nueva etapa. Caden y el perrito familiar se muestran felices tras la mudanza a la nueva casa, adaptándose a este nuevo entorno que ofrecen los padres. El cambio de residencia coincidió con la proximidad del nacimiento, facilitando una transición suave para todos los miembros de la unidad familiar.

Separación Familiar Emotiva

En momentos previos, la separación física generó una reacción emocional fuerte. Migbelis se encontraba en España por trabajo, mientras que su hijo Caden, de un año de edad, se quedó en Miami. La conductora no pudo contener las lágrimas al descubrir que el pequeño la estaba viendo a través de la televisión, lo que le causó sentimiento de lejanía. Este evento subraya los desafíos de equilibrar la carrera internacional con la maternidad.

Actualmente, la familia se centra en la crianza de Alma y la integración de Caden como hermano mayor. Los detalles sobre la salud de la bebé y los planes futuros de la pareja se mantienen en el ámbito privado, mientras disfrutan de su vida en Miami. El programa Desiguales continúa siendo el principal medio de comunicación de Migbelis con su público.