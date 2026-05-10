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Migrante centroamericano colisiona con tren en movimiento en Saltillo, salta y sufre gravedad al caer

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Migrante centroamericano colisiona con tren en movimiento en Saltillo, salta y sufre gravedad al caer
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📆5/10/2026 7:39 PM
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Un migrante centroamericano, identificado como Christian 'N', fue llevado al Hospital General tras caer de un tren en movimiento sobre las vías que unen las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, en Saltillo. El incidente ocurrió cerca de las 9:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

Un migrante centroamericano sufrió múltiples lesiones en la cadera e izquierda mientras trataba de saltar del tren sobre las vías en Saltillo , alrededor de las 09:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

El afectado, identificado como Christian ‘N’, se dirigía hacia Nuevo Laredo con la intención de cruzar la frontera. Debido a quedar dormido, cayó del furgón en movimiento, ya que el tren estuvo a punto de embestirlo con fuerza. La Cruz Roja y el personal de seguridad de ferrocarriles atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital General

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