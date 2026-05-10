Migrante centroamericano colisiona con tren en movimiento en Saltillo, salta y sufre gravedad al caer

Un migrante centroamericano, identificado como Christian 'N', fue llevado al Hospital General tras caer de un tren en movimiento sobre las vías que unen las colonias Río Bravo y Virreyes Colonial, en Saltillo. El incidente ocurrió cerca de las 9:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

Un migrante centroamericano sufrió múltiples lesiones en la cadera e izquierda mientras trataba de saltar del tren sobre las vías en Saltillo , alrededor de las 09:00 horas sobre prolongación Martín Enríquez, antes del bulevar Vito Alessio Robles.

El afectado, identificado como Christian ‘N’, se dirigía hacia Nuevo Laredo con la intención de cruzar la frontera. Debido a quedar dormido, cayó del furgón en movimiento, ya que el tren estuvo a punto de embestirlo con fuerza. La Cruz Roja y el personal de seguridad de ferrocarriles atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital General





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