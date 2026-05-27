Migrante guatemalteco es asaltado y herido en Saltillo; autoridades investigan

Un migrante de Guatemala fue asaltado y lesionado con arma blanca en la colonia Landín de Saltillo. La víctima, de 44 años, logró llegar a la Casa del Migrante donde recibió auxilio y fue trasladado al hospital. Las autoridades buscan a los responsables.

Un migrante guatemalteco de 44 años, identificado como Elías Martín, fue víctima de un asalto violento en la colonia Landín de Saltillo , Coahuila. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:40 horas de la madrugada, cuando el hombre caminaba por un pasillo cercano al establecimiento Soriana, ubicado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez.

En ese momento, dos desconocidos lo abordaron y, tras amenazarlo, lo despojaron de su teléfono celular y del dinero en efectivo que llevaba consigo. Durante el asalto, uno de los agresores le causó una lesión con un arma punzocortante en el abdomen. A pesar de la gravedad de la herida, Elías Martín logró trasladarse por sus propios medios hasta la Casa del Migrante, donde solicitó apoyo.

Allí, elementos de la Policía Estatal le brindaron auxilio inmediato y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Tras una primera valoración médica, los socorristas determinaron que era necesario su traslado urgente al Hospital General de Saltillo, debido a que la herida punzocortante requería atención quirúrgica especializada. Autoridades municipales y estatales tomaron conocimiento de los hechos y se espera que el afectado interponga la denuncia formal ante el Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Este incidente pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. Según datos de organizaciones civiles, muchos migrantes son blanco de robos, extorsiones y agresiones físicas debido a su condición irregular y falta de redes de apoyo. La Casa del Migrante, donde Elías buscó refugio, es uno de los pocos espacios que ofrecen asistencia humanitaria a esta población en Saltillo.

Las autoridades han reforzado los patrullajes en la zona, pero los hechos violentos continúan ocurriendo, especialmente durante la noche. Se recomienda a los migrantes transitar en grupo y evitar calles solitarias para reducir el riesgo de ser víctimas de delitos. La comunidad local y las organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

Elías Martín, originario de Guatemala y con domicilio temporal en la colonia San Isidro, permanece hospitalizado en condición estable, según el último reporte médico. Las autoridades están revisando las cámaras de vigilancia cercanas al lugar del ataque para identificar a los responsables. Se espera que en las próximas horas se obtengan más pistas que permitan dar con los agresores.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a la población a denunciar cualquier acto delictivo y ofreció apoyo a los migrantes que se sientan en riesgo





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