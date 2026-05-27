Migrantes repatriados intentan regresar a Estados Unidos a través de métodos más riesgosos

La migración hacia Estados Unidos sigue siendo un tema complejo, especialmente para aquellos que ya tienen familiares en el país. Los métodos más riesgosos y caros, como encerrarlos en vagones de trenes sellados, están siendo utilizados por aquellos que se arriesgan a regresar a través de ellos.

La migración hacia Estados Unidos sigue siendo un tema complejo, especialmente para aquellos que ya tienen familiares en el país. Lolita Aviña Gómez, líder hacia Estados Unidos , explica que muchos paisanos que ya tenían más de 20 o 30 años en la Unión Americana y acá tenían a la familia, se arriesgan a regresar a través de métodos más riesgosos y caros, como encerrarlos en vagones de trenes sellados.

Esto se debe a que ya tenían una vida establecida en Estados Unidos y les resulta difícil reintegrarse a un trabajo en México. La familia a menudo los deja en Estados Unidos y ellos se ven obligados a regresar a México, lo que les causa mucha desesperación. Aviña Gómez menciona que los casos más dolorosos incluyen a un hombre que intentó regresar en un vagón de tren sin ventilación y falleció debido a las altas temperaturas.

También hay casos de personas que fallecieron al inhalar polvo en un camión que llevaba cemento. La situación es muy difícil y Aviña Gómez recomienda que si alguien es deportado, se acerque a las dependencias para solicitar apoyo y acompañamiento.

Además, menciona que la comunidad de La Haciendita, municipio de Salamanca, está siendo afectada por la migración y el crimen organizado está tratando de reclutar a los jóvenes que regresan a la comunidad. La situación es muy complicada y hay muchas contras con las que la comunidad está lidiando, como la restricción de servicios y la pérdida de derechos básicos.

Los bancos están limitando los servicios bancarios a las personas sin documentos y en Texas se exige licencia de conducir de ese estado





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