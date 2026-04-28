Miguel Granados y Marc Martí triunfan en el WRC Rally Islas Canarias y refuerzan su liderazgo en la WRC Masters Cup

El piloto mexicano Miguel Granados, junto a su navegante Marc Martí, se impuso en la categoría WRC Masters Cup durante el WRC Rally Islas Canarias, consolidando su liderazgo en el Campeonato Mundial de Rallies. Además, Granados recibió el Casco de Oro de la FEMADAC por su destacada temporada 2025.

El piloto mexicano Miguel Granados , actual campeón del mundo, junto a su navegante, el español Marc Martí, lograron un triunfo contundente en la categoría WRC Masters Cup durante la edición número 50 del WRC Rally Islas Canarias, quinta fecha de la Temporada 2026 del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).

A bordo de su Škoda Fabia RS Rally2, preparado por el equipo mexicano VP Garage, Granados demostró una impecable consistencia y velocidad en las 18 etapas cronometradas, consolidando su dominio en una de las competencias más emblemáticas del rally mundial. El piloto mexicano destacó la importancia de esta victoria, especialmente después de no haber logrado el primer lugar en la edición anterior.

'Ha sido un rally espectacular, con carreteras que considero las mejores del mundo y un apoyo increíble del público español. Este triunfo nos motiva aún más para seguir trabajando y alcanzar nuestro objetivo de repetir como campeones', declaró Granados, quien suma puntos cruciales en su búsqueda del bicampeonato en la WRC Masters Cup. Este resultado refuerza el excelente momento que atraviesa la dupla Granados-Martí, quienes se consolidan como figuras clave en el panorama internacional del rally.

Además, el piloto mexicano fue reconocido con el Casco de Oro de la Federación Mexicana de Automovilismo A.C. (FEMADAC) por su destacada actuación en la Temporada 2025. Este prestigioso galardón, uno de los más importantes del automovilismo mexicano, distingue a quienes han llevado el nombre de México al más alto nivel del deporte motor.

Con este premio, Granados reafirma su posición como uno de los máximos exponentes del rally mexicano a nivel mundial, marcando una temporada histórica tanto para su carrera como para el automovilismo nacional en el WRC. La combinación de su talento, el apoyo de su equipo y la preparación de su vehículo han sido fundamentales para alcanzar estos logros, que lo sitúan como uno de los favoritos para la temporada 2026.

Su desempeño en Canarias no solo demuestra su habilidad al volante, sino también su capacidad para mantener la presión en competencias de alto nivel, consolidando su legado en el mundo del rally





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