Miguel Herrera critica la lealtad de Gerardo Martino ante Argentina en Qatar 2022

Miguel Herrera afirma que Gerardo Martino no fue leal a México en Qatar 2022. Critica no usar a Edson Álvarez contra Messi y el impacto en la eliminación temprana.

El estratega Miguel Herrera, actual entrenador del Atlante, ha vuelto a destacar en el escenario del fútbol mexicano al hacer declaraciones contundentes sobre el pasado mundialista. El Piojo Herrera recordó el paso de Gerardo Martino por la Selección Nacional, un seleccionador que dirigió al equipo en el Mundial de Qatar 2022. En esa edición histórica, la representativa nacional no pudo avanzar de la Fase de Grupos, marcando una hito negativo que no se repetía desde 1994 y que contrasta con el reciente Mundial 2026.

Crítica a la lealtad de Martino contra Argentina

En una entrevista para Canela Deportes, Miguel Herrera expresó su opinión sobre la gestión del Tata Martino durante el torneo. El técnico afirmó que Gerardo Martino no le fue leal a México, sosteniendo que pudo haber hecho más para vencer a Argentina en el partido clave de 2022. Según Herrera, esa victoria habría permitido eliminar a los albicelestes y avanzar a Octavos de Final, un escenario que no se materializó debido a la gestión táctica del seleccionador argentino.

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Herrera matizó sus palabras al aclarar que nunca dirá que Martino regaló el partido, reconociendo que no tiene pruebas concretas de tal afirmación. Considera que decir eso sería una estupidez, pero insiste en que sí teniendo una Selección más fuerte, el cuerpo técnico no puso los elementos necesarios ante Argentina. El técnico del Atlante subraya que Martino tuvo la oportunidad de dejar fuera a Argentina del Mundial, selección que a la postre se convierte en campeona del mundo.

Alineación titular y ausencia de Edson Álvarez

Para el juego disputado el 26 de noviembre de 2022 en el Estadio Luisal, el Tata Martino tomó decisiones de alineación que ahora son cuestionadas por Herrera. La alineación titular estuvo conformada por Guillermo Ochoa en el arco. La defensa estuvo formada por Kevin Álvarez, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. En la mediocampo aparecieron Luis Chávez, Héctor Herrera y Andrés Guardado, mientras que en el ataque figuraron Hirving Lozano y Alexis Vega.

Uno de los puntos más críticos de Herrera es la ausencia de Edson Álvarez en la alineación inicial. El estratega señala que Álvarez era el mejor contención de la Selección Mexicana y un baluarte que pudo haber sido capitán. Para el Piojo, Martínez debería haberlo puesto contra Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, para intentar contenerlo. Herrera admite que incluso así le pasaría por encima Messi, pero cree que se debían poner a los mejores hombres y Martino no lo hizo.

Resultados del grupo y consecuencias deportivas

La Selección Mexicana perdió 2-0 ante la Albiceleste en su primer partido del grupo. Aunque logró empatar ante Polonia y vencer a Arabia Saudita en el último partido de grupo, esta racha no fue suficiente para clasificar. La derrota contra Argentina fue el factor determinante que selló el destino del equipo en la primera fase. Edson Álvarez no ingresó al juego, ya que los cambios realizados fueron por Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez.

Estas declaraciones reabren el debate sobre la gestión deportiva y las decisiones tácticas en la etapa más importante del fútbol mundial. La opinión de Miguel Herrera añade una capa adicional de crítica a la dirección del proceso mundialista. La comunidad futbolista analizará cómo estas palabras impactan en la percepción pública de la gestión anterior y en las expectativas para el futuro de la Selección Nacional bajo nuevas directrices técnicas.