Miguel Ángel Almaraz Escapa de Secuestro y Regresa a Río Bravo

El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado caminó 80 kilómetros para escapar de sus captores. La Policía de Coahuila localizó el secuestro tras el operativo federal.

El presidente municipal de Río Bravo en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, confirmó hoy su recuperación total tras un episodio de violencia extrema. Logró escapar de sus captores tras caminar aproximadamente 80 kilómetros por zonas de serranía aisladas. El funcionario público regresó a su residencia en el municipio fronterizo, donde fue recibido por familiares y vecinos que aguardaban su llegada.

Detalles de la Fuga en la Serranía

Miguel Ángel Almaraz relató que el incidente comenzó cuando hombres armados interceptaron su vehículo alrededor de las 16:00 horas del sábado. Viajaba con su familia con destino al pueblo mágico de Real de Catorce en San Luis Potosí. Los agresores separaron a los pasajeros, llevando al alcalde y a su asistente Julio Balderas hacia un terreno privado. En ese potrero, se desató una balacera imprevista entre los criminales, lo que permitió a los detenidos huir hacia las montañas cercanas.

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Tras la fuga, Miguel Ángel Almaraz y Julio Balderas permanecieron ocultos durante la noche. Caminaron por más de 80 kilómetros por los alrededores de Concepción del Oro. El municipio de Zacatecas fue la zona donde cruzaron entre los límites de San Luis Potosí y Zacatecas. La dificultad del terreno obligó a los fugitivos a evitar las carreteras principales hasta la noche siguiente.

Localización por Autoridades de Coahuila

La situación cambió al llegar a una carretera principal cerca de las 20:00 horas. Miguel Ángel Almaraz logró subir a un autobús con rumbo a Monterrey, pero nadie permitió que los pasajeros los recogieran en rutas intermedias por el miedo generalizado. El transporte finalmente se detuvo en un filtro de la Policía de Coahuila al mediodía de hoy. Las autoridades estatales y Migración verificaron las credenciales del alcalde cuando este se identificó personalmente.

Los informes oficiales indican que el edil fue hallado cuando se transportaba en un vehículo sobre la carretera 54. Esta vía se encuentra en las inmediaciones de Saltillo. Los límites territoriales con Zacatecas definieron la zona de seguridad donde finalmente se garantizó la integridad física de los secuestrados. El operativo involucró al Gabinete de Seguridad federal durante la búsqueda inicial.

Reacción Social y Planes Futuros

La esposa del alcalde, quien también estuvo presa, logró pedir ayuda y fue resguardada por ciudadanos y autoridades. Las personas que colaboraron les proporcionaron comida y protección temporal. Miguel Ángel Almaraz destacó públicamente la gratitud hacia la población que participó en el esfuerzo por su liberación. Reconoció el apoyo incondicional del grupo antisecuestros y de la policía local.

El presidente municipal de Río Bravo confirmó que no tuvo contacto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el secuestro. Indicó que este lunes retomará sus labores oficiales sin presentar lesiones físicas. Afirmó que su única condición es el cansancio acumulado tras el trayecto a pie. La seguridad en lugares de alta visibilidad, como hospitales, sigue siendo un tema central en la región tras capturas recientes en Zapopan, Jalisco.