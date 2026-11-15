Miguel Ángel Félix Gallardo: De Policía a Jefe de Cártel

Análisis histórico de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y acusado del asesinato de Enrique Camarena en 1989.

Miguel Ángel Félix Gallardo se consolidó como la figura central del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980, estableciendo estructuras criminales que redefinieron el contrabando de drogas a nivel internacional. Originario de Culiacán, Sinaloa, y nacido en 1946, este exfuncionario gubernamental y policía judicial construyó un imperio criminal que conectó a México con grandes organizaciones colombianas. Su ascenso desde una posición de autoridad estatal hasta liderar una de las organizaciones más poderosas de la historia del crimen organizado marca un capítulo crucial en la violencia y la política del país.

Raíces en la Policía Judicial de Sinaloa

Félix Gallardo inició su trayectoria profesional en la Policía Judicial Estatal de Sinaloa, una institución donde adoptó el rol de "madrina". Esta figura actuaba como un protegido por los agentes, participando en investigaciones y ejecutando actividades ilegales que incluían torturas y extorsiones. Anteriormente, se desempeñó como guardaespaldas de los hijos del gobernador priista de Sinaloa, periodo en el cual estrechó lazos personales y políticos con el mandatario, quien incluso fue el padrino de su boda con María Elvira Murillo.

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Tras su etapa como policía y guardia de seguridad, ingresó en la organización del narcotraficante Pedro Avilés Pérez. La muerte de este último permitió que Félix Gallardo avanzara rápidamente en el negocio ilícito. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias "Don Neto", fundó una estructura criminal que dominó diversas regiones del país, sentando las bases para la futura fragmentación del poder en el mundo del narcotráfico mexicano.

Estructura del Cártel de Guadalajara

Bajo el liderazgo de Félix Gallardo, el Cártel de Guadalajara operó con una eficacia sin precedentes durante más de quince años. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, la organización controló rutas críticas para el traslado de estupefacientes, abarcando estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Nayarit. La infraestructura logística del cártel permitía el tráfico masivo de amapola y mariguana hacia la frontera con Estados Unidos.

El poder del grupo se expandió significativamente cuando establecieron alianzas estratégicas con el Cártel de Medellín en Colombia, encabezado por Pablo Emilio Escobar. Esta cooperación facilitó la entrada de cocaína al mercado internacional mediante un puente aéreo que conectaba Sudamérica, América Central y el norte de México. La gestión de estas rutas consolidó la reputación de Félix Gallardo como "El Jefe de Jefes", una figura cuya influencia atraía a futuros capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Amado Carrillo Fuentes.

Detención por Asesinato de Enrique Camarena

La caída de Félix Gallardo llegó en abril de 1989, cuando fue arrestado en Guadalajara por su presunta autoría intelectual del asesinato de Enrique Camarena. El agente de la DEA había sido secuestrado y muerto en 1985, un evento que provocó una intensa presión diplomática y militar contra las estructuras criminales mexicanas. La justicia mexicana lo condenó a setenta y siete años de prisión, distribuidos en treinta y siete años por el homicidio y cuarenta años por acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud.

En una entrevista concedida en 2021 a Telemundo, Félix Gallardo negó ser el responsable de la muerte del agente y afirmó que no conocía a Camarena. También cuestionó la existencia misma del Cártel de Guadalajara, asegurando que su vida era familiar y escolar. A pesar de estas declaraciones, su legado permanece como la piedra angular de la guerra moderna contra las drogas en México, recordado por la complejidad de sus alianzas y la violencia institucional que facilitó.