Miguel Ángel Félix Gallardo muere tras ser trasladado de emergencia al hospital

Ha fallecido Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y figura clave del narcotráfico en México, tras ser trasladado con urgencia a un centro médico.

Ha fallecido Miguel Ángel Félix Gallardo, reconocido como uno de los narcotraficantes más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y fundador principal del Cártel de Guadalajara. Este evento ocurre después de que las autoridades realizaran un traslado de emergencia del recluso hacia un hospital, marcando el fin de la vida del capo que dominó las rutas de drogas durante décadas.

Historial Criminal y Orígenes en Sinaloa

La trayectoria criminal de Miguel Ángel Félix Gallardo comenzó en Culiacán, Sinaloa, en 1946, una época en la que este estado del Pacífico aún no se consolidaba como el epicentro principal del crimen organizado en México. Inicialmente, abandonó sus estudios de Comercio para unirse a la Policía Judicial Estatal, donde ascendió rápidamente hasta convertirse en guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

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La relación entre Félix Gallardo y el político priista fue fundamental para su ascenso, evidenciada por el hecho de que el gobernador actuó como padrino de su boda con María Elvira Murillo. Tras dejar la institución policial, se incorporó a la organización liderada por Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, quien había sido pionero en el tráfico de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos, estableciendo alianzas con la mafia italoamericana.

Consolidación del Cártel de Guadalajara

En los años setenta, Félix Gallardo se trasladó a Guadalajara y fundó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, esta organización se convirtió en la estructura criminal dominante en el país, controlando el tráfico de drogas en la región del Pacífico y el contrabando a través de la frontera con Estados Unidos.

La estrategia de expansión del Cártel de Guadalajara implicó formar lazos internacionales cruciales, especialmente con Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín. Esta alianza permitió coordinar eficazmente el trasiego de cocaína desde Colombia hacia el mercado estadounidense, consolidando una red logística compleja que reemplazó a las pequeñas células criminales previas por grandes estructuras organizadas.

Detención, Juicio y Conexión con el Agente Camarena

La caída de Félix Gallardo comenzó en 1989, cuando fue detenido en Guadalajara tras una búsqueda internacional conjunta entre Estados Unidos y México. Esta operativa fue impulsada por su vinculación directa con el asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que fue torturado y asesinado en 1985.

Como resultado de los cargos asociados a este crimen y otras actividades ilícitas, el fundador del Cártel de Guadalajara fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA. Además, recibió una sentencia adicional de 40 años por delitos relacionados con el acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud, cumpliendo su condena en diversas instituciones penitenciarias.

Legado en el Crimen Organizado y Fallecimiento

Su impacto en la conformación del crimen organizado en México es innegable, ya que bajo su mando se formaron futuros capos de alto nivel como Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera. Aunque su figura ha sido objeto de múltiples representaciones en la cultura popular, incluyendo la canción El Jefe de Jefes de los Tigres del Norte, el grupo ha negado reiteradamente que la letra esté vinculada específicamente al narcotraficante.

En 2022, Félix Gallardo estuvo a las puertas de su excarcelación cuando un juez otorgó arresto domiciliario debido a su grave deterioro de salud. Sin embargo, la ejecución de esta orden se dilató, impidiendo que abandonara el penal de Puente Grande, donde permaneció recluido hasta su reciente muerte tras el traslado de emergencia.