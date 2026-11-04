Mike Johnson renuncia y victorias demócratas en Texas y California

Mike Johnson abandona la Cámara de Representantes tras la derrota republicana. Xavier Becerra y Gina Hinojosa ganan en California y Texas, marcando un giro político.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, confirmó oficialmente su renuncia al cargo máximo de liderazgo tras las elecciones de medio mando. Su decisión se produce inmediatamente después de que el partido demócrata recuperara el control tanto de la Cámara como del Senado. Este resultado electoral representa un castigo directo a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca.

Despedida de Johnson y liderazgo demócrata

Johnson comunicó su salida en una llamada privada a su equipo, informando que ya había hablado con el presidente Trump antes de hacer el anuncio. Algunas fuentes presentes en la conversación indicaron que no quedó claro si juraría como miembro del próximo Congreso o si renunciaría por completo. Con la victoria demócrata, la presidencia de la Cámara recaerá en Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría, quien se convertirá en el primer afroamericano en liderar la cámara baja.

Also read Mexicanos “recuperan” Texas y California: ¿quiénes son Gina Hinojosa y Xavier Becerra, gobernadores electos?

Gina Hinojosa vence a Abbott en Texas

La demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona latina en gobernar Texas. Este bastión republicano durante más de treinta años eligió un rostro de cambio político debido al malestar económico y la baja popularidad de Trump. El apoyo de Abbott a grandes tecnológicas y centros de datos, sumado a la impopularidad de las redadas del ICE, debilitaron su campaña.

Disparidad en gastos de campaña

La diferencia en los recursos financieros fue significativa, con Abbott gastando 281 millones de dólares frente a los casi 37 millones de Hinojosa. La legisladora electa afirmó que el 95 por ciento de su financiamiento provenía de pequeñas donaciones. Además, Hinojosa demandó a Abbott el mes pasado por supuestamente permitir que Elon Musk financiara su campaña, denuncia que afectó la percepción de su rival.

Xavier Becerra asume la gobernación de California

El demócrata Xavier Becerra derrotó al candidato de Donald Trump, el republicano Steve Hilton, conquistando la gobernación de California. Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, es el primer latino en ser electo para este cargo en un estado que constituye la cuarta economía mundial. Trabajó en el gabinete de Joe Biden y dirigió una campaña discreta en un entorno tradicionalmente demócrata.

Legado de Gavin Newsom y futuro inmediato

Becerra reemplazará al gobernador Gavin Newsom, quien finaliza su segundo y último mandato y es visto como posible presidenciable para 2028. Hilton, excomentista conservador nacido en el Reino Unido, buscó aprovechar su condición de nuevo residente en el estado. Sin embargo, la marca Trump resultó ser un sello tóxico que dificultó sus chances electorales frente a la ventaja de dos a uno que mostraban los resultados parciales.