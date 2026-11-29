El vocalista y cofundador de The Beach Boys, Mike Love, murió el sábado 17 de agosto de 2024 por un paro cardíaco en su hogar de Malibú.

Mike Love, cofundador y vocalista icónico de la banda estadounidense The Beach Boys, ha fallecido a la edad de 85 años. El músico falleció en su residencia ubicada en Malibú, California, rodeado de sus familiares cercanos según confirmó su representante.

Detalles del fallecimiento y causas médicas

De acuerdo con registros de emergencia difundidos por medios estadounidenses, Mike Love sufrió un paro cardíaco antes de morir la tarde del sábado. Los servicios de emergencia fueron llamados alrededor de las 17:16 horas, momento en que se reportó que se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El incidente fue clasificado como un paro total, término utilizado para describir un paro cardiorrespiratorio.

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Aunque no se dio una causa oficial de muerte detallada en los informes iniciales, el cantante de The Beach Boys había enfrentado problemas de salud en los últimos meses. Entre estos padecimientos se incluyen bronquitis y COVID-19, razones por las que la banda canceló varios conciertos desde junio de este año.

Historia musical y legado artístico

Mike Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California. Era el miembro más longevo de The Beach Boys, grupo que conformó en 1960 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, así como un amigo llamado Al Jardine. Su carrera abarcó roles como cantante, músico, escritor y activista estadounidense.

Su hermano Stan Love y su sobrino Kevin Love son jugadores profesionales de la NBA, destacando su influencia más allá del ámbito musical. En los primeros años de la banda, Love comenzó tocando el saxofón, pero pronto se convirtió en una de las dos voces principales del grupo junto a Brian Wilson.

Juntos interpretaron los mayores éxitos de la banda, canciones que marcaron a varias generaciones. Estos temas incluyen Surfin Safari, Surfin USA, Little Deuce Coupe, Be True to Your School, Fun Fun Fun, Little Saint Nick, I Get Around, When I Grow Up To Be a Man y California Girls.

Impacto cultural y próximos pasos

La noticia de su muerte genera un impacto significativo en la industria del entretenimiento global. Mike Love dejó un legado duradero como una de las voces más reconocidas del rock estadounidense y del sonido surf pop característico de los años sesenta.

La familia y la banda han confirmado el fallecimiento sin especificar detalles adicionales sobre los procedimientos médicos finales. Se espera que el mundo de la música rinda homenaje a su contribución artística en las próximas semanas.