El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, aseguró que la tarea de preparar a la selección mexicana para el Mundial 2026 está hecha. Ahora, según Arriola, depende de Javier Aguirre y los jugadores.

Mikel Arriola , comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que la tarea de preparar a la selección mexicana para el Mundial 2026 está hecha.

Ahora, según Arriola, depende de Javier Aguirre y los jugadores. El comisionado confía en que las peticiones de la selección mexicana cobrarán sus frutos en el torneo. Arriola destacó que la selección tiene ventajas importantes, como ser local y tener un centro de alto rendimiento renovado con cámaras hiperbáricas.

Además, el comisionado mencionó que la selección jugará en estadios emblemáticos como el Coloso de Santa Úrsula y el estadio Guadalajara. Sin embargo, también reconoció que convertirse en 'profetas' en su propia tierra conlleva presión. Arriola aseguró que el hecho de no ser una de las selecciones candidatas a ganar el título de acuerdo con la opinión popular reduce esa presión.

El comisionado también habló sobre el proyecto a largo plazo de la selección, que incluye al histórico Hugo Sánchez como auxiliar técnico. Arriola aseguró que Rafa Márquez, quien fue auxiliar técnico de Javier Aguirre, es un activo importante del fútbol mexicano y que tiene la ventaja de haber estado en el banquillo con otro de los activos más relevantes del fútbol mexicano como Javier Aguirre.

Finalmente, Arriola aseguró que la tarea está hecha y ahora depende de Javier Aguirre y los jugadores





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