Mikel Arriola respalda a la Selección Mexicana y defiende la estrategia de Javier Aguirre para el Mundial 2026

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, reafirmó el apoyo a la Selección Mexicana y justificó la estrategia del director técnico Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando la importancia de la preselección responsable y la colaboración con los clubes.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se mostró firme al referirse al respaldo que recibe la Selección Mexicana en vista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sobre la integración de jugadores al equipo nacional.

Durante una entrevista con TUDN en el marco del Congreso de la FIFA, Arriola desestimó la existencia de conflictos por el préstamo anticipado de futbolistas con miras al torneo mundialista y respaldó la estrategia del director técnico Javier Aguirre para implementar un plan de concentración previo al evento. Arriola destacó que el cuerpo técnico de Aguirre tiene la máxima prioridad para elaborar la mejor lista de convocados, basándose en evaluaciones profundas y pragmáticas.

Señaló que factores como lesiones, la Liguilla y las diferentes perspectivas dentro del equipo influyen en las decisiones. Además, explicó que la demora en la publicación de la primera convocatoria de jugadores provenientes de la Liga MX se debió a la necesidad de generar un espacio adicional de tiempo para garantizar un proceso responsable.

'Javier realizó una preselección meticulosa, extendiendo el plazo para asegurar que los jugadores de la liga fueran tratados con respeto y sin interferencias. También se consideró a jóvenes talentos para el siguiente ciclo, con el pleno apoyo de los clubes', afirmó. El comisionado también subrayó la importancia de la colaboración entre la Federación, los clubes y los jugadores para asegurar el éxito del equipo en el Mundial 2026.

'Estamos trabajando en un modelo que beneficie a todos los involucrados, desde los futbolistas hasta las instituciones, para que México llegue en las mejores condiciones posibles a la competición', añadió. Arriola reiteró que la Federación está comprometida con un proceso transparente y profesional, evitando cualquier tipo de interferencia externa que pueda afectar la preparación del equipo. La Selección Mexicana busca consolidarse como un contendiente serio en el torneo, y las acciones recientes reflejan un esfuerzo conjunto para alcanzar ese objetivo





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