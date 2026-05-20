Miles de visitantes atraídos al país para ver partidos, pero no todo el país podrá asistir a los estadios, con alternativas en casa o con familiares

Para muchos mexicanos, la alternativa será ver los partidos en casa o con amigos y familiares, lo que puede ser una buena opción si no puede asistir a los estadios. Además, las reuniones en en casa denotarán compras en tienditas, puestos de comida y comercios de la colonia, atraerá a miles de visitantes al país.

Las reuniones para ver los partidos detonarán compras en tienditas, puestos de comida y comercios de la colonia, atraerá a miles de visitantes al país, pero no todos los mexicanos podrán ir a los estadios.

Para muchos mexicanos, la alternativa será ver los partidos en casa o con amigos y familiares, lo que de acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la compra de insumos para ver el partido en casa podrá aumentar Hasta 15% de las ventas pierden las tienditas por falta de variedad de productos Estamos esperando que al menos se reactive el punto de venta 20% sus ventas, esperemos que más, y sin contar los turistas, nada más la misma gente que va a estar viendo desde casa que no puedo ir al estadio”





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