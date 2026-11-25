La FAA espera más de 417,000 vuelos en nueve días. El Desfile de Macy's depende del viento. Verifique reglas TSA y seguridad en Nueva York.

Miles de estadounidenses inician sus viajes de vacaciones en las vísperas del Día de Acción de Gracias, generando un volumen histórico de movimiento aéreo. La Administración Federal de Aviación estima que hoy se registra la mayor cantidad de viajeros en los aeropuertos, con más de 52,000 vuelos programados únicamente para este martes.

Tráfico aéreo alcanza niveles récord

La demanda de viajes ha comenzado a generar algunos retrasos menores, aunque las autoridades y los pasajeros no muestran preocupación inmediata. Se espera que el tráfico aumente significativamente el martes previo a la festividad. La gestión de seguridad en los puntos de control es crítica para mantener el flujo ordenado en las terminales.

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Recomendaciones clave de la TSA

La Transportation Security Administration, a través de su subdirectora federal Maggie Santiago, recuerda que las reglas de seguridad siguen vigentes y son las mismas de todo el año. La norma general establece que cualquier sustancia que se pueda verter, sacar al apretar el envase o derramar se considera un líquido o gel. Estos consejos buscan agilizar la demanda de pasajeros en las filas de seguridad.

Experiencias de viajeros en el aire

Lucy Escoldar viajó sin contratiempos desde Los Ángeles hasta Nueva York, reportando un vuelo normal y sin retrasos. Esta experiencia contrasta con la de otros usuarios, como Yahaira, quien describe el flujo ordenado de hoy como la calma antes de otra tormenta. La variabilidad en las experiencias de viaje resalta la importancia de la planificación y la paciencia ante la alta demanda.

Riesgo climático para el Desfile de Macy

El popular Desfile de Acción de Gracias de Macy's enfrenta incertidumbre debido al pronóstico de mal tiempo. La compañía eléctrica en estados como Massachusetts, New Hampshire y Connecticut ha alertado sobre fuertes lluvias y vientos dañinos. El factor decisivo será el viento, ya que ráfagas sostenidas de 23 millas por hora o excedentes de 34 millas por hora obligan a suspender los globos por seguridad.

Resiliencia y expectativas locales

A pesar de las advertencias climáticas, residentes como Isabella Arnao mantienen la esperanza de que el desfile continúe sin interrupciones graves. La ciudad de Nueva York ha registrado esta suspensión de globos solo una vez en su historia, ocurriendo en 1971. Los habitantes esperan con anhelo el evento, confiantes en que la tradición prevalecerá ante las condiciones meteorológicas variables.