Miley Cyrus y Maxx Morando formalizaron su unión en una ceremonia privada en Palm Springs, California. La cantante reveló los detalles con fotos.

Miley Cyrus anunció oficialmente su matrimonio con Maxx Morando durante una ceremonia privada que se llevó a cabo en Palm Springs, California. La noticia fue compartida directamente por la artista a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que capturan los momentos más significativos de su celebración.

Detalles de la Ceremonia en el Desierto

Las imágenes revelan que la pareja optó por un entorno discreto, rodeado por el característico paisaje desértico de Palm Springs. En una de las instantáneas, Miley Cyrus y Maxx Morando aparecen abrazados, mientras que otra fotografía los muestra sellando su unión con un beso en un pasillo adornado con rosas blancas. Este escenario íntimo refleja el estilo de vida que la cantante ha mantenido en los últimos años.

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La Traje de Lujo Diseñado por Vaccarello

En cuanto a la vestimenta, Miley Cyrus apostó por un look sofisticado y clásico que complementaba la elegancia del evento. La cantante lució un vestido de seda de manga larga diseñado por Anthony Vaccarello para la firma de lujo Saint Laurent, según reportó la agencia AP. Esta elección de moda subraya la unión de dos figuras importantes en la industria del entretenimiento y la alta costura.

Orígenes de la Relación desde 2021

La historia de amor entre Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021. Según ha contado la cantante en entrevistas anteriores, ambos se conocieron gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común. Desde entonces, han mantenido una relación alejada de los reflectores, aunque en los últimos años se les ha visto juntos en diversas alfombras rojas y eventos de la industria musical.

Del Compromiso en Japón al Matrimonio

El compromiso se produjo a finales del año pasado durante un viaje a Japón. En una entrevista reciente, Maxx Morando confesó que sintió una gran emoción antes de pedir matrimonio a la artista. Este paso previo marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, que ahora se consolida con la boda celebrada en el sur de California.

Contexto Profesional de Ambos Artistas

Maxx Morando es baterista de la banda de rock Liily, mientras que Miley Cyrus es una de las figuras más influyentes del pop internacional. La unión de estas dos carreras distintivas ha capturado la atención de los medios y los fans, quienes siguen de cerca cada movimiento de la estrella global. La ceremonia en Palm Springs representa el cierre de un ciclo romántico que comenzó hace tres años en un entorno casual y discreto.