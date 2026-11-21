Miley Cyrus y Maxx Morando contrajeron matrimonio este fin de semana en el sur de California, entre el 21 y 22 de noviembre, con una ceremonia íntima y estrictamente reservada para su círculo cercano.

La intérprete Miley Cyrus y su pareja, el músico Maxx Morando, se han casado este fin de semana en una ceremonia celebrada en el sur de California. El evento tuvo lugar entre el 21 y el 22 de noviembre, marcando un paso definitivo en su relación de cuatro años que comenzó con una cita a ciegas organizada por amigos en común.

Detalles de la boda en California

La celebración se desarrolló bajo un hermetismo absoluto, manteniendo la ubicación exacta del lugar del evento bajo estricto secreto para evitar la afluencia de medios y curiosos. Esta decisión de privacidad responde a la discreción que ha caracterizado su romance desde sus inicios en 2021. A diferencia de relaciones pasadas mucho más mediáticas, ambos han preferido mantener su vida sentimental alejada de los reflectores públicos.

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La lista de invitados es sumamente reducida y exclusiva, reservada estrictamente para familiares directos y contados amigos de confianza de la pareja. No se esperan grandes exclusivas de alfombra roja ni multitudes, consolidando una celebración íntima que refleja la complicidad y la madurez que han cultivado a lo largo de su tiempo juntos.

Historia de la pareja y propuestas

Maxx Morando es una personalidad que evita activamente los reflectores y, como músico y productor, ha colaborado en varios temas recientes de Miley Cyrus. La conexión entre ambos no solo se limita al plano personal, sino que también se ha trasladado al estudio de grabación. Juntos han trabajado en temas musicales recientes, destacando la canción titulada Let's Get Married, que simboliza su compromiso mutuo.

Esta unión representa el segundo matrimonio para Miley Cyrus, después de su anterior relación con el actor Liam Hemsworth. Morando le propuso matrimonio durante un viaje romántico a Kioto, Japón, a finales de 2025, iniciando así un año de compromiso oficial antes de esta boda. Aunque ninguno de los dos ha emitido una confirmación oficial a través de sus redes sociales, las pistas dadas en los últimos meses hacían presagiar este paso definitivo.

Reacciones y contexto personal

La noticia de la boda ha generado opiniones divididas entre el público. Algunos observadores señalan que la artista se muestra tranquila, centrada y plena tras malas experiencias en el pasado con otras parejas. Sin embargo, la relación también ha enfrentado críticas externas, principalmente enfocadas en la apariencia de Morando o en la diferencia de edad, ya que él es seis años menor que la cantante.

Esta celebración íntima ocurre en vísperas del cumpleaños número 34 de la intérprete, marcando una nueva etapa en su vida personal y profesional. La privacidad elegida para el evento subraya el deseo de la pareja de proteger su nuevo vínculo de la intrusión mediática que ha sido constante en las vidas anteriores de Cyrus, priorizando la autenticidad sobre la exposición pública.