Militantes del PAN en León cierran filas: 'León es y seguirá siendo de Acción Nacional'

Los miembros del PAN en León reafirman su unidad y compromiso con los valores del partido, garantizando que la ciudad seguirá bajo su influencia política y criticando la defección de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos a Movimiento Ciudadano.

León , Guanajuato . - Con el lema ' León es del PAN ', los militantes del Ayuntamiento de León , junto a la dirigencia municipal y estatal, se reunieron en las instalaciones del Comité Directivo Municipal para enviar un mensaje de unidad a sus seguidores y asegurar que el cabildo mantendrá los valores del partido por encima de los intereses políticos personales y los 'caprichos' que llevaron a Alejandra Gutiérrez Campos a renunciar y unirse a Movimiento Ciudadano .

A pesar del calor generado por la gran cantidad de asistentes, se congregaron desde militantes de base hasta diputados locales y federales que representan al distrito de León para reforzar su compromiso con los colores del partido, garantizando que el proyecto político de la ciudad seguirá alineado con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Los discursos de los integrantes del cabildo azul se centraron en asegurar a los votantes que Movimiento Ciudadano no interferirá en la gobernabilidad del municipio, manteniendo a León como un bastión panista en México.

Además, criticaron la actitud de la alcaldesa desde el año pasado, cuando compartió en sus redes sociales una reunión con figuras clave de Movimiento Ciudadano, incluyendo al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

'Estamos enfocados en dar resultados a la gente, nuestra respuesta ante cualquier escenario será más trabajo, más cercanía con la gente y más unidad interna. A nuestras y nuestros integrantes del Ayuntamiento: gracias por su compromiso, la lealtad aquí es con la ciudadanía que confió en nosotros. Hoy lo decimos con claridad, León es y seguirá siendo de Acción Nacional', expresó el dirigente municipal Antonio Guerrero Horta.

La regidora Karen Irazú Anguiano, conocida por su postura crítica dentro del partido, destacó que, aunque siempre ha sido una voz disidente, reconoce que en Acción Nacional se le ha escuchado y ha asumido responsabilidades incluso en momentos de derrota interna.

'En el PAN siempre he sido una voz crítica, donde no me he callado lo que no me gusta, pero no por eso me voy, porque reconozco que en Acción Nacional se me ha escuchado, y cuando no me ha tocado obtener victorias y perder en lo interno, he asumido la responsabilidad de lo que implica ser una buena panista, pero sobre todo ser congruente, y que sepamos que en la vida los caprichos no pueden estar por encima de las instituciones', declaró.

Por su parte, el regidor Ramón Hernández aseguró rigurosidad en la rendición de cuentas para la gestión de Gutiérrez Campos y envió un mensaje de tranquilidad a los militantes, asegurando que nadie será perseguido por sus simpatías políticas.

'Ningún gobierno serio puede quedar sujeto a lealtades personales y cálculos electorales (... ) desde el cuerpo edilicio vamos a hacer valer la ley, no vamos a permitir actos de corrupción, vamos a ser implacables en la rendición de cuentas y la transparencia, como lo hemos hecho hasta hoy. Vamos a defender los derechos laborales de todos y de todas. Hoy toca gobernar, deliberar y cuidar a la ciudad', concluyó





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