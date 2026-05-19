Militares comparecen ante FGR por narcolaboratorio hallado en Chihuahua, brindaron seguridad durante operativo

Personnel from the Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) were interviewed by the prosecutor regarding the safety perimeter provided after the narcolaboratory was discovered by the Attorney General of the State of Chihuahua.

Militares comparecen ante FGR por narcolaboratorio hallado en Chihuahua .

'Brindaron seguridad después del operativo', señala Ulises Lara La FGR ya había revelado que una de las violaciones al debido proceso fue la falta de cadena de custodia del laboratorio clandestino, ya que las autoridades locales no resguardaron el área abierta, ni las sustancias ilícitas. La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este lunes 18 de mayo que ya compareció ante un Ministerio Público Federal el personal militar que realizó labores de seguridad perimetral en el operativo para incautar un presunto narcolaboratorio que realizó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos de esa entidad federativa





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