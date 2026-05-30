Milito revela que Rayados le ofreció un proyecto interesante

El entrenador argentino, que dejó atrás su exitoso pasado en Chivas, se une a Rayados y revela que el club le ofreció todas las comodidades y un proyecto interesante que fue difícil de rechazar.

El entrenador Milito , que dejó atrás su exitoso pasado en Chivas , reveló que Rayados le ofreció todas las comodidades y un proyecto interesante que fue difícil de rechazar.

A pesar de que los títulos aún no llegan, la directiva de Chivas apuesta por el proyecto de Milito, que logró dar una identidad al equipo, llegando a pelear por un lugar en la Final del Clausura 2026 sin sus seleccionados. El técnico argentino se encuentra junto a su cuerpo técnico en la ciudad de Monterrey para firmar su contrato y luego se reunirá con la plantilla del combinado albiazul para comenzar a planificar la temporada 2025-26.

Almeyda, entrenador con el que supo ser campeón de todo en México, defenderá los colores de Rayados, su nuevo equipo





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