Milito sorprende con estrategia defensiva: Análisis del triunfo sobre el América y el nuevo enfoque táctico

Gabriel Milito implementa un nuevo sistema de juego defensivo, efectivo para derrotar al América y romper su invicto en el Apertura 2025. Analizamos su estrategia, la opinión de los expertos y el impacto en el fútbol mexicano.

La estrategia de Gabriel Milito , aunque no exenta de críticas, ha demostrado ser efectiva, especialmente al derrotar al América y romper su invicto en el Apertura 2025 . El entrenador argentino, conocido por su enfoque táctico, ha sorprendido a propios y extraños al priorizar un fútbol defensivo, un cambio radical respecto a su anterior estilo.

Enrique Contreras Rebollo, director del Instituto de Capacitación para el Futbol (ICAFUT), ha reconocido la inteligencia de este nuevo planteamiento, que ha permitido al equipo sumar puntos importantes después de un inicio complicado con cuatro derrotas. El análisis de Contreras Rebollo destaca que, si bien el equipo ha tenido llegadas constantes al área rival, la falta de contundencia en la definición ha sido un punto débil. El partido contra Tigres sirve como ejemplo, donde Chivas supo aprovechar los espacios, pero no concretó las oportunidades generadas.\El cambio táctico de Milito se materializó en el Clásico Nacional contra el América, donde implementó una línea defensiva de cinco jugadores, una formación inusual para él hasta ese momento. Este planteamiento, que generó controversia entre algunos aficionados, resultó ser clave para obtener la victoria frente al acérrimo rival. Este triunfo no solo representa un éxito deportivo, sino también una adaptación a las circunstancias, priorizando la solidez defensiva y la búsqueda de espacios para atacar. La estrategia de Milito, según Contreras Rebollo, se enfoca en la transición rápida y en aprovechar los mano a mano en ataque, como se evidenció en el desempeño de 'La Hormiga' González frente a Nahuel. Este enfoque contrasta con la idea de buscar el protagonismo en el juego, optando en cambio por una estrategia más pragmática y orientada a sumar puntos.\En otro orden de cosas, el fútbol mexicano sigue vibrando con sus emociones. Se observa cómo Pumas logró una contundente victoria sobre el Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025. La actualidad de los equipos y jugadores es apasionante, como se puede evidenciar en los resultados y las nuevas estrategias planteadas. Mientras tanto, el análisis de la estrategia defensiva de Milito sigue siendo tema de debate, con opiniones divididas sobre su estilo de juego, pero con un consenso en cuanto a su efectividad. El fútbol, una vez más, nos demuestra que la adaptación y la capacidad de sorprender son fundamentales para alcanzar el éxito. El caso de Memo Ochoa, humillado en su debut con el AEL Limassol de Chipre, pone de manifiesto la exigencia y la competitividad que existe en el mundo del fútbol. El fútbol mexicano no para, y las sorpresas están a la orden del día. Henry Martín será reemplazado por un poderoso crack en el partido de América vs Rayados de Monterrey, y Luis Romo, tras ganar el Clásico Nacional, muestra su amor por la serie del momento, dejando atrás su pasado en Chivas. Un joven jugador, recién llegado a Chivas, ha visto cómo su precio se dispara, consolidándose como uno de los futbolistas más valiosos de México en su categoría de edad





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Gabriel Milito América Chivas Estrategia Apertura 2025

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¡OTRO LESIONADO! Chivas sufre la baja de su capitán de último minutoEl equipo dirigido por Gabriel Milito sufrió una baja importante de último minuto para enfrentar a Tigres en el juego pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025

Leer más »

Diputados alistan análisis del Paquete Económico 2026Revista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Leer más »

‘Estoy muy concentrado y contento en Chivas’: Gabriel Milito negó oferta de IndependienteEl estratega argentino reiteró que quiere cumplir los dos años de contrato que le restan con el Rebaño

Leer más »

En análisis y tramitología, proyecto solar de Grupo Alianza en DerramaderoEn esa zona otros empresarios también ya han externado su interés por llevar proyectos solares

Leer más »

¿Fin en la dirección técnica de Chivas? Gabriel Milito confiesa si hubo CONTACTO con Independiente y revela siCoordinador y redactor en Azteca Deportes Digital. Experiencia de ocho años en medios de comunicación escribiendo sobre Liga MX, Futbol Internacional, Automovilismo, NFL, Juegos Olímpicos, etc. Cobertura de juegos y finales de Liga MX, Selección Mexicana, así como conferencias de prensa de diversos eventos.

Leer más »

Asegura la viuda de Alexei Navalny que análisis de laboratorio muestran que su esposo fue envenenadoYulia Navalnaya afirmó que dos laboratorios independientes han encontrado que su esposo fue envenenado poco antes de su muerte en una prisión rusa

Leer más »