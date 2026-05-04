Millonario de la lotería condenado por liderar red de pastillas falsas en Reino Unido

Un hombre de 80 años que ganó la lotería en 2010 fue sentenciado a más de 16 años de prisión por dirigir una operación criminal que fabricaba y distribuía pastillas opiáceas falsas valoradas en cientos de millones de euros.

Un hombre de 80 años, John Eric Spiby, quien ganó 2.77 millones de euros en la lotería en 2010, ha sido condenado a 16 años y seis meses de prisión en el Reino Unido por liderar una extensa red de fabricación y distribución de pastillas opiáceas falsas.

El caso ha captado la atención de los medios británicos debido al sorprendente giro que dio la vida de Spiby, pasando de ganador de la lotería a cabecilla de una operación criminal valorada en cientos de millones de euros. La policía de Greater Manchester, basándose en investigaciones y reportes de medios como The Times y El País, reveló que la organización operó durante varios años con sofisticación, utilizando maquinaria industrial, empresas fachada y sistemas de comunicación encriptada para producir millones de pastillas falsificadas que se distribuyeron por todo el país.

La sentencia también incluyó condenas para otros miembros clave de la red, incluyendo a su hijo, John Colin Spiby Jr., quien recibió una pena de nueve años, Lee Drury, condenado a nueve años y nueve meses, y Callum Dorian, identificado como el operador estratégico de la red, sentenciado también a prisión. La investigación reveló que la operación comenzó en una propiedad rural propiedad de Spiby, donde se instaló la maquinaria necesaria para la producción de los medicamentos falsificados.

A medida que el negocio creció, en 2021, la producción se trasladó a una nave industrial en Salford, donde las autoridades descubrieron una operación de proporciones industriales. La fiscal Emma Clarke destacó que la vigilancia constante permitió documentar el flujo continuo de maquinaria y grandes cantidades de mercancía, así como el uso de una empresa fachada llamada Nutra Inc. y sistemas de comunicación encriptada como Encrochat.

Las pastillas fabricadas contenían principalmente etizolam, un tranquilizante significativamente más potente que el diazepam, y se vendían fraudulentamente como medicamentos legítimos, incluyendo Valium, sin que los consumidores tuvieran conocimiento de su verdadera composición. Las autoridades advirtieron que el consumo de estas pastillas representaba un grave riesgo para la salud pública, equiparándolo a una “ruleta rusa” debido a la incertidumbre sobre su contenido.

En Escocia, el etizolam se ha relacionado con más de la mitad de las muertes por drogas en 2021, lo que subraya la peligrosidad de estas sustancias. La red logró comercializar millones de pastillas, con un valor estimado en el mercado ilegal que oscilaba entre 56 y 332 millones de euros.

Un incidente particularmente significativo ocurrió en abril de 2022, cuando las autoridades interceptaron un intento de distribuir 2.5 millones de pastillas con un valor superior a 77 millones de euros. Además de las drogas, la policía encontró armas de fuego, municiones y pruebas de intentos de obstrucción a la justicia. La operación criminal tuvo un impacto significativo en la circulación de sustancias ilegales en varias áreas de Mánchester.

El inspector Alex Brown, de la Unidad Contra el Crimen Organizado, enfatizó que la red tenía la capacidad de inundar el mercado ilegal con millones de pastillas falsificadas. La sentencia contra Spiby y sus cómplices busca enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos y reafirma que incluso una fortuna considerable no protege a nadie de la justicia cuando se cometen actos ilícitos que ponen en peligro la salud pública.

El juez Nicholas Clark señaló que, a pesar de su riqueza, Spiby “decidió continuar una vida dedicada al crimen”, demostrando un desprecio total por la seguridad pública





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