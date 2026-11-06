Milton Morales Figueroa: seis detenidos por el homicidio en Coacalco

Autoridades de tres entidades detuvieron a seis presuntos implicados en el homicidio del comisario Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco.

El comisario jefe Milton Morales Figueroa, responsable de investigaciones de alto perfil en la Ciudad de México, fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México. El mando policiaco se encontraba fuera de servicio cuando recibió un disparo en la cabeza en un establecimiento comercial de esa localidad mexiquense.

Desde ese día, la investigación avanzó con detenciones, acusaciones formales y la captura de seis presuntos integrantes de la banda señalada por el ataque. El caso involucró a autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, que coordinaron operativos en distintas entidades.

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Cómo ocurrió el ataque en Coacalco

El homicidio de Milton Morales Figueroa ocurrió mientras el mando policiaco acudía a una pollería en la calle de Agua, en el municipio de Coacalco. Había salido de la casa de su suegra con su esposa y su cuñado, sin escoltas, porque se encontraba en su día de descanso.

De acuerdo con el Ministerio Público, dos vehículos, uno blanco y uno gris con placas sobrepuestas, siguieron al policía desde que salió de la casa de su suegra. Al llegar al establecimiento, el mando esperó su turno para ser atendido.

Un hombre bajó de un vehículo blanco y disparó en varias ocasiones. Los agresores huyeron, y el automóvil gris sirvió como muro durante la huida. Otro cliente resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano y después en helicóptero al hospital Xoco.

Detenciones y acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía de Justicia del Estado de México y el Ministerio Público han presentado acusaciones contra varias personas por el homicidio. Los primeros detenidos fueron Erick 'N' y Lorena 'N', señalados por haber proporcionado placas vehiculares utilizadas en el operativo.

El 29 de julio de 2024, un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Erick 'N' y Lorena 'N'. Ambos fueron acusados de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja por la muerte del mando, y de homicidio calificado en grado de tentativa por las lesiones sufridas por el otro cliente.

El 19 de agosto de 2024, la Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Armando 'N'. Dos días después, el 21 de agosto de 2024, fue acusado de homicidio calificado, al considerarse que colaboró con la banda que atacó a Morales Figueroa. Según la Fiscalía, el hombre de 52 años conocía la intención de matar al policía y les brindó ayuda.

Seis detenidos y el señalamiento sobre el autor material

El 30 de septiembre de 2024, autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo detuvieron a seis presuntos involucrados. Entre ellos figuran Jesús Octavio 'N', alias 'El Pinto', Jorge Leonel 'N', alias 'Leo', y José Manuel 'N', alias 'Manu' y o 'El 16'.

También fueron detenidos Juan Carlos 'N', Rafael 'N', alias 'El Bombón', y Raúl 'N', alias 'Racafa'. Las autoridades los relacionan con la banda que, según la investigación, habría participado en la ejecución del mando policiaco.

Según el Ministerio Público, al menos seis personas actuaron directamente en el ataque y vigilaron la zona donde vivía la víctima. El material consultado señala que uno de los detenidos habría disparado de manera directa contra el alto mando, aunque la información disponible no precisa de forma clara su identidad.

Impacto y próximos pasos del caso

El crimen de Milton Morales Figueroa tuvo un efecto directo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde el comisario coordinaba la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales. La detención de los presuntos implicados marca un avance en la investigación, pero los procesos judiciales continúan.

Las acusaciones contra los detenidos deberán ser resueltas por los tribunales competentes, donde la Fiscalía deberá sostener los señalamientos sobre la planeación, la vigilancia y la ejecución del homicidio. Los imputados tienen derecho a su defensa conforme a la ley.