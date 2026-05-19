Ministerio de Medio Ambiente no aprueba megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Yucatán

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que no se va a aprobar el megaproyecto 'Sabemos que la empresa está buscando desistir del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar', asegurando que diversas organizaciones ambientales han protestado por los riesgos para el ambiente y el sistema kárstico en Mahahual, Cancún.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ), Alicia Bárcena, anunció que no se va a aprobar el megaproyecto 'Sabemos que la empresa está buscando desistir del proyecto , pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar', aseguró durante la presentación de Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, en la sede de la secretaría, a la cual, sólo invitó a camarógrafos.

Desde hace un par de semanas, diversas organizaciones ambientales han protestado por el avance de este megaproyecto contempla cimentaciones profundas, alteración de manglares y riesgos para el sistema kárstico y el acuífero del que depende Mahahual, en donde interactúan manglares con especies en peligro de extinción como el jaguar, la tortuga blanca, y ecosistemas arrecifales. Incluso, convocaron a una manifestación el próximo jueves frente a la Semarnat para que no autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el promovente.

Al respecto, la Semarnat aclaró la semana pasada que el proyecto continuaba en proceso de evaluación ambiental y que, a la fecha, no cuenta con autorización ambiental alguna para su desarrollo, construcción u operación. '<<[substring 2500 from NEWS TEXT]>>





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