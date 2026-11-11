Ministerio Público suspende a agente en el caso de Vadhir Derbez

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga y suspende a un empleado por filtrar información del caso de acusación a Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez.

El caso de Vadhir Derbez sigue causando revuelo en las redes sociales después de que se conoció el nombre de una agente del Ministerio Público involucrada en el filtrado del expediente del hijo de Eugenio Derbez.

El nombre de la agente es Carla Rodríguez Saldaña

De acuerdo con la información pública, la Fiscalía de la Ciudad de México suspendió de sus funciones a la agente del Ministerio Público relacionada con el caso, Carla Rodríguez Saldaña, por presuntamente filtrar el expediente del actor al abogado defensor del actor, Enrique González Casanova, violando la secrecía del proceso y cometiendo probables delitos cometidos por servidores públicos.

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La suspensión de Carla Rodríguez Saldaña

La Fiscalía busca destituir definitivamente a la agente por presuntamente filtrar información del caso de Vadhir Derbez. El equipo legal de Vadhir Derbez ha negado rotundamente haber realizado cualquier pago indebido o acto de corrupción para conseguir las constancias del caso.

El caso de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez tiene una acusación por parte de una modelo que denunció que en abril de 2026 dentro de un camerino durante la filmación de un video musical en la alcaldía Coyoacán, el actor presuntamente la abordó sin su consentimiento.

La investigación continúa

La Fiscalía de CDMX publicó un comunicado el pasado 6 de noviembre y dijo que la investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho.

Otras acusaciones contra Vadhir Derbez

Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por Vadhir, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.