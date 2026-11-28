Andrey Zvyagintsev explica por qué su película Minotauro, ganadora en Cannes, no se estrenará en Rusia. Análisis de la censura, su selección para el Oscar y la crítica al gobierno ruso.

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, reconocido previamente por su largometraje Leviatán, ha revelado que su nueva obra titulada Minotauro probablemente enfrentará la censura oficial en su país de origen. Esta producción, que acaba de ser seleccionada para representar a Francia en la competencia por la nominación al Oscar a Mejor Película Internacional, obtuvo el Gran Premio del Jurado en el reciente Festival de Cine de Cannes.

Contexto Bélico y Reinterpretación de Obra Francesa

Minotauro se erige como una reinterpretación libre del clásico La mujer infiel del director francés Claude Chabrol, trasladando la narrativa a la Rusia contemporánea durante la invasión a Ucrania. La trama se centra en las vivencias de un empresario local que se encuentra seriamente acorralado cuando las autoridades del gobierno le exigen reclutar a varios de sus empleados para servir en el ejército ruso. Este conflicto institucional se entrelaza con la progresiva desintegración de su matrimonio, creando una tensión dramática que refleja la realidad inmediata del país.

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El director explicó que la decisión de situar al protagonista en el sector empresarial no fue arbitraria, sino una necesidad narrativa derivada de la estructura social actual. Zvyagintsev aclaró que un mecánico o un conductor no serían los contactos naturales para ser citados en la oficina del alcalde, circunstancia que solo aplica a dueños de negocios con capacidad de decisión sobre su personal. De esta manera, la trama se adapta al esqueleto original de Chabrol añadiendo elementos críticos sobre la movilización forzada y la presión estatal.

Origen Real del Guión y Motivaciones Creativas

La génesis del guion tuvo un detonante personal para el realizador cuando un amigo empresario le relató una experiencia idéntica a la del filme. Este contacto fue citado en la oficina del alcalde junto a otros colegas de su zona, sufriendo las mismas presiones que luego plasmó en la pantalla. Zvyagintsev confirmó que esta anécdota fue la prueba definitiva de que estaba capturando un reflejo de un vasto océano de eventos simultáneos que afectaban a la sociedad rusa.

Para construir al personaje central, el cineasta buscó activamente evitar estereotipos de villanos tradicionales. Quería que el protagonista fuera percibido como un hombre común y familiar, capaz de cometer actos moralmente dudosos sin perder su humanidad. Para lograr esta complejidad psicológica, se inspiró en un reportaje televisivo visto años atrás sobre un hombre de buena apariencia física que asesina a su propia madre. Esta contradicción entre su porte exterior y sus acciones brutales le permitió crear un personaje más verosímil y perturbador.

Producción Francesa y Obstáculos de Distribución

A pesar de ser una obra conceptualmente rusa, Minotauro es oficialmente una producción francesa. Esta decisión logística surgió de la necesidad de abordar la invasión de Rusia a Ucrania sin concesiones, mostrando abiertamente los errores y la maquinaria del gobierno ruso. Al no poder confiar en los fondos estatales convencionales, Zvyagintsev tuvo que gestionar personalmente parte del financiamiento y buscar inversionistas privados para llevar a cabo la cinta.

El filme ya ha llegado a mercados internacionales, incluyendo su presencia en México, pero su estreno en salas rusas se considera imposible. El director indicó que el Ministerio de Cultura jamás permitiría la exhibición de una temática tan crítica hacia el régimen actual. Aunque confió en que la piratería digital podría facilitar el acceso de algunas audiencias, la prohibición oficial de las salas comerciales sigue vigente y es una barrera infranqueable bajo el panorama cultural actual.

Reflexión sobre la Propaganda y el Futuro del Cine

Frente al contexto de peso mediático y propaganda en su nación, el director recomendó a la población general deshacerse de los televisores tradicionales como forma de aislamiento informativo. Zvyagintsev argumentó que el arte no debe funcionar como un arma política, sino como una materia sensible y refinada. Su objetivo es que el espectador se compare con el personaje y se pregunte qué haría en su lugar, tocando fibras emocionales profundas que solo el cine puede lograr con máxima intensidad.