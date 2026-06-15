Mipymes industriales de Querétaro se unen para desarrollar productos terminados y competir en el mercado internacional

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales de Querétaro están integrando sus capacidades para desarrollar productos terminados y competir en el mercado nacional e internacional. Según el presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo, se planea crear consorcios como una vía para el surgimiento de nuevas compañías.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales de Querétaro están integrando sus capacidades para desarrollar productos terminados y competir en el mercado nacional e internacional.

Según el presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo, se planea crear consorcios como una vía para el surgimiento de nuevas compañías. Después de la contracción que tuvo la industria automotriz en el 2025, las empresas locales buscan diversificarse a otras industrias y desarrollar el producto final para generar nuevas unidades de negocio.

En entrevista, Acevedo mencionó que al articular capacidades nacionales también se está fomentando la producción 100% mexicana, lo que representa una ventaja competitiva. La asociación identifica entre tres y cuatro proyectos de empresas que están integrando sus competencias para crear productos terminados, con clientes en Estados Unidos y Canadá expectantes de que se consoliden las alianzas.

Estas compañías podrían empezar por colocar sus productos en el mercado nacional y escalar al internacional, visualizando oportunidades para ingresar al mercado europeo después de que México y la Unión Europea actualizaron el acuerdo de libre comercio. La Amiqro identifica tres proyectos que buscan convertirse en consorcios, cada uno suma entre tres, cuatro o cinco empresas, y cada una aporta un componente para constituir una nueva empresa.

Aunque la mayoría de los asociados suministra a la industria automotriz, actualmente están encontrando oportunidades en otras ramas como la industria de productos para el hogar, para el deporte, para el entretenimiento, equipamiento para el comercio, entre otras. La creación de consorcios también es una opción para resistir a la competencia internacional y a la llegada de firmas extranjeras que buscan asociarse con las nacionales e incluso comprarlas.

Sin embargo, las empresas locales también visualizan desafíos como transitar de una logística doméstica a un sistema internacional, la transformación digital y los largos plazos de pago. En este contexto, las pequeñas empresas están optando por innovar, unir capacidades y explorar nuevas oportunidades de negocios. La asociación de mipymes industriales integra una comunidad de 300 empresas, la mayoría se dedica a la manufactura, también hay proveedoras de servicios industriales y comercializadoras industriales.

En Querétaro hay 97,696 unidades económicas que emplean a 718,723 personas, de ellas, 92.7% son micro empresas, 6.9% son pymes y 0.4% son grandes empresas, según los Censos Económicos del 2024





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