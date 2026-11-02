Misa binacional en la frontera honra a migrantes fallecidos y pide oraciones

Líderes religiosos unieron Chihuahua, El Paso y Las Cruces para homenajear a migrantes muertos en la frontera y orar por quienes huyen de la violencia.

Un emotivo acto litúrgico se llevó a cabo este fin de semana junto al muro fronterizo, reuniendo a fieles y autoridades de Chihuahua en México, así como de El Paso en Texas y Las Cruces en Nuevo México, en Estados Unidos. La misa binacional tuvo como objetivo principal rendir homenaje a las cientos de personas que han perdido la vida en su intento por cruzar los límites internacionales y orar por aquellos que continúan huyendo de la violencia en sus países de origen.

Unión litúrgica binacional para visibilizar la crisis

Líderes religiosos y defensores de los derechos humanos promovieron esta iniciativa para unir a las comunidades de ambos lados de la frontera en una sola voz de oración. El evento buscó visibilizar las causas profundas que obligan a las familias a migrar, destacando la necesidad de protección y dignidad para los desplazados. Durante la ceremonia, los obispos presentes se unieron en plegarias específicas por las almas de quienes ya no están y por los que aún enfrentan el riesgo en sus trayectos.

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Denuncia del obispo Baldachino sobre persecución migratoria

La misa fue dirigida por el obispo Baldachino, quien utilizó su homilía para abordar temas delicados relacionados con la situación actual de los migrantes. Se refirió específicamente a la persecución que sufren estas personas por parte de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Su mensaje enfatizó la responsabilidad moral de la comunidad internacional ante el sufrimiento de los desplazados, subrayando que la vigilancia extrema no elimina las causas del desplazamiento.

Estadísticas oficiales de muertes en la frontera fiscal 2025

Aunque la vigilancia en la frontera ha aumentado, las cifras oficiales revelan una realidad trágica que persiste. Según datos proporcionados por el departamento de seguridad interna de Estados Unidos, durante el año fiscal 2025 se registraron un total de 151 muertes de migrantes. Estos decesos ocurrieron en diferentes circunstancias, la mayoría de las veces relacionadas con condiciones climáticas extremas y situaciones de peligro.

Las causas principales de estas fatalidades incluyen deshidratación en el desierto, ahogamientos al intentar cruzar ríos y accidentes mortales que ocurren durante persecuciones por parte de las fuerzas de control fronterizo. Estas cifras reflejan el alto costo humano que representa el proceso migratorio ilegal y la falta de rutas seguras para los viajeros.

El obispo Mark Seitz y la realidad de los desplazados

El obispo de El Paso, Texas, Mark Seitz, participó activamente en el evento y ofreció una perspectiva sobre la disminución relativa de muertes recientes. Afirmó que, aunque han experimentado menos decesos que en años anteriores gracias a las intensas medidas de vigilancia, el fenómeno del desplazamiento forzado sigue siendo una realidad apremiante en diversos países.

Seitz reconoció que, aunque Dios ha permitido que no haya tantos fallecimientos como en el pasado debido a las barreras que impiden el cruce, el problema raíz permanece. La violencia en las naciones de origen continúa empujando a miles de personas a intentar el cruce, independientemente de los riesgos físicos que conlleva. El evento sirvió como recordatorio de que la seguridad fronteriza no debe olvidar la dimensión humanitaria de la crisis migratoria.