Mitsubishi Motors de México Impulsa su Crecimiento a Doble Dígito en el Año Fiscal 2025-2026

Mitsubishi Motors de México anuncia un crecimiento del 16% en su año fiscal 2025-2026, impulsado por las pick-up L200 y el lanzamiento de la nueva Outlander. La marca japonesa escala posiciones en el mercado mexicano, consolidando su presencia y superando el promedio de la industria automotriz.

Mitsubishi Motors de México experimentó un crecimiento acelerado de doble dígito durante su año fiscal 2025 – 2026, impulsado principalmente por el éxito de sus camionetas pick-up y SUV . La compañía japonesa, con una estrategia de producto bien definida, ha cosechado resultados significativos que la posicionan favorablemente en el mercado mexicano.

Al cierre del año fiscal japonés, que abarca de abril de 2025 a marzo de 2026, Mitsubishi anunció un crecimiento del 16%, superando ampliamente el promedio de la industria automotriz nacional. Este desempeño excepcional se traduce en la comercialización de 29,506 unidades durante el periodo, lo que no solo consolida la presencia de la marca en México, sino que también la impulsa a ascender en el ranking de ventas, ubicándose dentro del Top 15 y alcanzando una cuota de mercado del 2.74%. La base de este éxito reside en la diversidad y adaptabilidad de su oferta vehicular, que satisface las diversas necesidades y preferencias del consumidor mexicano. \La pick-up L200, un modelo icónico de la marca, continúa siendo el motor principal de las ventas, representando casi la mitad del volumen total. El rendimiento de Mitsubishi durante el último mes del periodo fiscal fue particularmente notable, contrastando con el crecimiento más moderado de la industria automotriz en general. Mientras que la industria en su conjunto registró un aumento del 2.4% en marzo de 2026 (con 131,548 unidades vendidas, según datos del Inegi y la AMIA), Mitsubishi experimentó un crecimiento explosivo. En marzo, la marca comercializó 3,601 unidades, lo que representa un aumento del 37% en comparación con marzo de 2025. Además, el crecimiento acumulado de enero a marzo de 2026 fue del 22% en comparación con el mismo período del año anterior, demostrando una tendencia alcista sostenida y el impacto positivo de las iniciativas estratégicas implementadas. Este desempeño sobresaliente es un reflejo de la solidez de la marca y de su capacidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado.\En enero de 2026, Mitsubishi lanzó al mercado mexicano la SUV Outlander en su versión a gasolina, una apuesta estratégica para satisfacer a los consumidores que aún no se han adaptado a las nuevas tecnologías. Esta decisión se basó en el éxito previo de otros modelos, como la Outlander Sport, que experimentó un crecimiento del 200% al cierre de 2025 con más de 7,200 unidades vendidas, y la Outlander híbrida conectable (PHEV), que creció un 20% en el mismo periodo. La nueva generación de Outlander, un modelo que ha recibido más de 80 premios a nivel mundial desde su lanzamiento en 2013, se presenta como una opción renovada y competitiva. La empresa enfatizó que la Mitsubishi Outlander 2026 ha sido diseñada para satisfacer las expectativas de los consumidores actuales, ofreciendo una propuesta de valor atractiva y consolidándose como una opción robusta, moderna y competitiva dentro del segmento de SUV. La combinación de productos exitosos, una estrategia de marketing efectiva y una sólida reputación de marca son los pilares del notable crecimiento de Mitsubishi en México





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