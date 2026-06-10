Mobilizaciones en Ciudad de México: CNTE y jubilados en conflicto con autoridades, filtros de seguridad en AICM

La Ciudad de México registra una jornada de movilizaciones que mantienen en alerta a las autoridades a tan solo horas del arranque de actividades vinculadas al Mundial 2026. Por un lado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen programada una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, donde definirán si trasladan su protesta al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). De manera paralela, jubilados del sector energético arribaron también a la Secretaría de Gobernación para exigir mesas de trabajo y la revisión o suspensión de la Reforma al Artículo 127 constitucional.

La Ciudad de México registra una jornada de movilizaciones que mantienen en alerta a las autoridades a tan solo horas del arranque de actividades vinculadas al Mundial 2026.

Por un lado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen programada una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, donde definirán si trasladan su protesta al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), motivo por el cual decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya resguardan las terminales 1 y 2. De manera paralela, jubilados del sector energético arribaron también a la Secretaría de Gobernación para exigir mesas de trabajo y la revisión o suspensión de la Reforma al Artículo 127 constitucional, al denunciar reducciones de hasta 60% en sus ingresos y acusar que la medida se aplica de manera retroactiva, en violación de sus derechos laborales adquiridos.

Tras el mitin en Bucareli, los inconformes avanzarán al Senado de la República y cerrarán su protesta en el Ángel de la Independencia. Colocan filtros de seguridad en las entradas del Aeropuerto Capitalino Se han colocado filtros de seguridad en todas las entradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para impedir el paso a cualquier persona que no cuente con pase de abordar ó credencial que compruebe que trabajan en las terminales aéreas.

En cada una de las puertas se ha colocado una fila de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; seguridad privada; Marina y personal del Aeropuerto para impedir el paso de cualquier a Terminal 1 ó 2. La medida ha causado molestia pues familiares de los viajantes no pueden acompañar a sus seres queridos, personas que esperan a los viajeros lo deben hacer afuera incluso si quisieran cambiar dólares tampoco se les permite el paso





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