Un mod permite dos jugadores en GTA 6 para PC. Take-Two y Rockstar frenan filtraciones. Se espera GTA Online en 2027.

Un grupo de modders ha desarrollado un modo multijugador funcional para Grand Theft Auto 6 en una versión no oficial para PC. Esta iniciativa responde a la demanda de jugadores excluidos por la falta de un port oficial de computadoras. El hallazgo confirma que la comunidad técnica ya supera las barreras técnicas iniciales del título de mundo abierto.

Confirmación Técnica del Acceso Multijugador en PC

El desarrollador conocido como Tek compartió evidencias visuales que validan la existencia de este proyecto. En un breve video, se observa a dos jugadores interactuando sin restricciones en el aeropuerto de la ciudad. Ambos participantes utilizan al personaje Jason Duval, descartando teorías sobre control por inteligencia artificial. Un rastreador comunitario especializado en filtraciones de Grand Theft Auto 6 confirmó la autenticidad del clip. Sin embargo, se desconoce la tasa de cuadros por segundo estable del sistema.

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Estrategia Legal de Take-Two y Rockstar Games

Take-Two Interactive y Rockstar Games enfrentan una presión constante para detener estas versiones no autorizadas. La situación se intensificó cuando un hacker identificado como CyberLeek compartió un archivo de 200 gigabytes vía Torrent. Posteriormente, este mismo sujeto publicó un ejecutable para la consola Xbox, facilitando el desarrollo de ports piratas. Rockstar Games respondió rápidamente cerrando el servidor de Discord del proyecto fan Project Leonida. A pesar de esta medida, NotRexed, el desarrollador principal de ese proyecto, declaró que su trabajo continúa activo.

Reacciones de la Comunidad y Riesgos Legales

Las respuestas en redes sociales muestran una división clara sobre la ética de estos desarrollos. Algunos usuarios expresan sorpresa técnica, mientras otros advierten sobre una tormenta legal que podría afectar a la comunidad de modding. Existen especulaciones sobre intentos de monetización mediante suscripciones para acceso privado. También se debate si estos mods influirán en la regulación futura de programas de inteligencia artificial como Claude. El proyecto se describe actualmente como una compilación privada con acceso restringido a miembros del grupo.

Proyecciones de Lanzamiento para GTA Online en 2027

Las expectativas oficiales apuntan a que Rockstar Games lanzará un nuevo modo para Grand Theft Auto Online en el año 2027. Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch, reveló conversaciones sobre el lanzamiento del modo multijugador. Él señaló que esta versión en línea se liberará el próximo año según planes internos. Strauss Zelnick afirmó que GTA Online seguirá operativo mientras exista una comunidad que lo respalde. Las filtraciones previas confirman que la nueva entrega tendrá su propio modo en línea dedicado.

Impacto del Port Oficial y Presión de Piratería

Un exdirectivo de Rockstar Games sugiere que la amenaza de piratería podría forzar un adelantamiento en el port oficial para PC. Se cree que los jugadores de computadoras podrán acceder a la nueva entrega en 2027. Esta fecha coincide con las estimaciones sobre la madurez técnica del juego. La inmensa mayoría del público mantiene calificaciones altas sobre el producto final. No obstante, la ausencia de soporte nativo para PC ha motivado estas soluciones alternas. El éxito histórico del título enfrenta desafíos operativos sin precedentes en la industria del videojuego.