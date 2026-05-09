Modificación del Calendario Escolar 2025-2026 por la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la revisión de la propuesta de ajuste al calendario escolar 2025-2026 por el alto rechazo generalizado y la falta de consenso entre secretarios de Educación de los estados.

Hermosillo, Son. , Ante el rechazo generalizado al ajuste de más de cinco semanas al calendario escolar 2025-2026, anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), su titular, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer ayer por la noche en un videomensaje que se revisará esa ‘propuesta’ el próximo lunes, en reunión con los secretarios de Educación de los estados.

Esto, pese a que horas antes había reiterado que se adelantaría el fin de cursos para más de 28 millones de alumnos de educación básica y media superior al 5 de junio próximo, como se había acordado con las autoridades educativas de todo el país de forma unánime, el pasado jueves. El 7 de mayo, la SEP informó que ‘con base en el acuerdo tomado por unanimidad’ en la 64 reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se determinó ajustar el ciclo escolar, para que éste finalizara el 5 de junio y no el 15 julio, como estaba previsto.

Y se estableció el inicio del nuevo año lectivo para el 31 de agosto, así como un periodo de dos semanas de ‘fortalecimiento de aprendizajes’ a partir del 17 de agosto; incluso, el calendario escolar con dichas modificaciones fue publicado en el portal electrónico de la SEP. Anoche, sin embargo, el secretario dijo: ‘tal como lo señaló hoy en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todos los secretarios y secretarias de Educación de las entidades, para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva.

’En un videomensaje, acompañado por el secretario de Educación de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, el titular de la SEP aseguró que esta decisión se tomará ‘priorizando siempre el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos’, aunque el pasado jueves aseguró que las modificaciones obedecían a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol.

Delgado Carrillo, quien acompañó a la Presidenta a su gira de trabajo por el estado, también agradeció las ‘propuestas y sugerencias’ de padres de familia y organizaciones civiles ‘sobre cuáles deben ser los mejores periodos de vacaciones y de clases. Nos vemos el lunes’





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