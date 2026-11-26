Mohamed anuncia su salida de Toluca. Helinho marca 2 goles ante Atlas en cuartos de final. América no aprovecha ventaja numérica contra Monterrey.

El estratega argentino Antonio Mohamed ha confirmado que su etapa en la dirección técnica de Toluca concluye tras finalizar la actual Liguilla de la Liga MX y el torneo de la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha. Este anuncio marca el fin de un ciclo para el técnico que lideró a los Diablos Rojos hacia los cuartos de final del campeonato actual.

Actuación estelar de Helinho ante Atlas

Helinho marcó dos goles decisivos para que Toluca se impusiera 2-0 a Atlas en el partido de ida de los cuartos de final. El delantero brasileño abrió el marcador a los 15 minutos tras una jugada individual que le permitió superar al defensa Milton Valenzuela por la banda derecha y lanzar un disparo cruzado que superó la portería rival. Poco después, firmó su segundo tanto mediante un penal cobrado tras una revisión del VAR por una falta del portero Camilo Vargas sobre Paulinho.

Also read ¡Última hora! Antonio Mohamed deja al Toluca

El equipo escarlata mantuvo la ventaja global para el partido de vuelta en Guadalajara el próximo sábado, ya que solo necesita un empate para avanzar a semifinales. A pesar de que Atlas anuló un gol de Florian Monzón por posición adelantada, el conjunto de Mohamed consolidó su posición gracias a la solidez defensiva y la eficacia de su delantero estrella.

América desperdicia ventaja numérica ante Monterrey

El Club América empató 0-0 contra Rayados de Monterrey en el partido de ida de los cuartos de final, fallando en una oportunidad crucial. La ventaja numérica de las Águillas se perdió a los 10 minutos cuando el defensa Ricardo Chávez fue expulsado tras una dura entrada al colombiano Óscar Perea, sanción confirmada por el VAR que dejó al equipo con un hombre menos el resto del encuentro.

El guardameta Luis "El Mochis" Cárdenas se consolidó como la figura del partido al detener los intentos ofensivos del equipo azulcrema. Cárdenas frenó disparos potentes de Erick Sánchez y Alex Zendejas, manteniendo el cero técnico ante un conjunto que no logró convertir su superioridad numérica en goles.

Implicaciones y próximos pasos en la Liguilla

América recibe el partido de vuelta el próximo sábado con la ventaja del criterio de desempate por posición en la tabla, por lo que un nuevo empate le otorgaría el boleto a semifinales. La actividad de la Liguilla continúa este jueves con el partido entre el líder Chivas y Pachuca, mientras que el campeón defensor Cruz Azul se medirá con el León, completando el calendario de cuartos de final.